महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत जि.प.शाळा खोल्यांचे लोकार्पण

नंदुरबार । महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत विशेष प्रकल्प अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळा खोल्यांचा लोकार्पण सोहळा जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या हस्ते पार पडला. नवापूर तालुक्यातील भादवड येथे हा कार्यक्रम संपन्न झाला. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान या मुख्यमंत्र्यांच्या 1 हजार गावांचा कायापालट कार्यक्रमात नंदुरबार जिल्ह्यातील 21 ग्राम पंचायतींचा समावेश आहे. नवापूर तालुक्यातील भादवड या शाळेचा त्यात समावेश आहे. शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयातून गावाचा विकास करत असताना, एखाद्या मोठ्या गरजेच्या पुर्ततेसाठी कोणत्याच विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने गरजा भागत नाहीत असे लक्षात आल्यावर महाराष्ट्र ग्राम सामजिक परिवर्तन अभियानाच्या राज्यस्तरीय संचालक मंडळाने विशेष प्रकल्प अंतर्गत ही तूट भरुन काढायचे ठरविले. त्यानुसार अभियानात समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक ग्राम पंचायतीने आपल्या एका महत्वाच्या गरजेचे प्रपोजल बनवून दिले, ज्यात भादवड ग्राम पंचायतीचे जिल्हा परिषद शाळा वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्याचा प्रकल्प सादर करण्यात आला होता..11 लाख 50 हजार या प्रकल्पाची किंमत काढली गेली. ज्यात ग्राम पंचायतीने स्वतःचे 1 लाख 50 हजार टाकायचे ठरविले व विशेष प्रकल्प अंतर्गत 10 लाख रुपयाचा निधी महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता आदी दिव्यातून जाऊन हा प्रकल्प कार्यारंभ आदेश दिल्यापासून अवघ्या 3 महिन्यात व तो ही निव्वळ 9 लाख 97 हजारात बांधून पूर्ण झाला आहे. आज भादवड येथे या प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा नंदुरबार जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या हस्ते पार पडला. याप्रसंगी भेट म्हणून पारंपारिक पद्धतीने पुष्पगुच्छ न देता मान्यवरांना रोपटे देण्यात आले. जे शाळेच्याच आवारात लावण्यात आले व त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शाळेने घेतली. भादवड येथील विद्यार्थ्यांनी तालासुरात ईशस्तवनाने कार्यक्रमाची सुरुवात केली. त्यानंतर विद्येची देवी माता सरस्वती व आदिवासी समाजाची देवमोगरा माता यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. विशेष प्रकल्पाबद्दल माहिती देताना प्रस्तावनेत महाराष्ट्र ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या जिल्हा कार्यकारी अधिकारी अ‍ॅड.योगिनी खानोलकर यांनी ग्रामसेवक अशोक सुर्यवंशी, ग्राम परिवर्तक अविनाश पाटील, गावचे सरपंच संजय वळवी व उपसरपंच श्रीमती ताईबाई नाईक, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष विलास वळवी व भादवड ग्रामस्थांचे जलदगतीने व कोणताही गैरव्यवहार न करता उत्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम केल्याबद्दल कौतुक केले. नंदुरबार जिल्ह्यातील अशा इतर 11 विशेष प्रकल्पांमधे काम वेळेत पूर्ण करुन लोकार्पणाचा पहिला मान भादवड ग्राम पंचायतीने मिळविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. लोकार्पण झाल्यानंतर या शाळेची जबाबदारी ग्रामस्थांनी घ्यावी असे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे म्हणाले की, खर्‍याअर्थाने गावामधे बदल घडवायचा असेल तर त्याची सुरुवात शिक्षणाने करायला पाहिजे.या प्रकल्पाव्यतिरिक्त शाळेला नवीन मानकांप्रमाणे अतिरिक्तच्या ज्या खोल्या लागतील त्या मंजुर करुन देण्याची ग्वाहीदेखील जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली. प्रत्येक गावात एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य असू नये व्हीएसटीएफ आणि त्यांची टीम शिक्षणाबरोबरच आरोग्य, वाचनालय, स्वच्छता, आवास योजना, या सर्व बाबतीत अलर्ट राहून सर्व क्षेत्रामधे गावामधे एक क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे, असे म्हणत या कार्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. गावातून फेरफटका मारत असताना घरोघरी भिंतीवर चांगल्या प्रकारच्या संदेशाचा, स्वच्छतेचा उल्लेख त्यांनी आवर्जुन केला व उपस्थित विद्यार्थ्यांना नववर्षाच्या शाळा शुभारंभाच्या शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक धिरज खैरनार यांनी केले. भादवड विभागाचे केंद्रप्रमुख श्री.तांबोळी यांनी शाळेतर्फे मनोगत मांडले. याप्रसंगी उपशिक्षणाधिकारी डॉ.राहुल चौधरी, गटविकास अधिकारी नंदकुमार वाळेकर, गट शिक्षणाधिकारी आर.बी.चौरे, विस्तार अधिकारी श्री. कुवर उपस्थित होते. नवापूर तालुक्यातील इतर ग्राम पंचायतींचे ग्राम परिवर्तक, महेश जाधव, पंकज ठाकरे, बिजगाव ग्राम पंचायतीचे ग्राम विकास अधिकारी श्री.करोडीवाल यांनीही हजेरी लावली. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी ग्राम परिवर्तक अविनाश पाटील, शाळेचे मुख्याध्यापक श्री.गावित, शिक्षक श्री.गांगुर्डे, श्रीमती गावित, श्रीमती सूर्यवंशी, ग्रामविकास अधिकारी अशोक सुर्यवंशी यांनी परिश्रम घेतले. याप्रसंगी जिल्हाधिकार्‍यांंनी महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाच्या भादवड येथे झालेल्या इतर उपक्रम निरुपयोगी व नादुरुस्त ईमारतीतून साकारलेल्या सार्वजनिक वाचनालय व पोस्ट ऑफीसला भेट दिली.तसेच ग्राम संगणक कक्षासही भेट दिली. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून झालेल्या सोलार बेस पाणी पुरवठा नळावरील पाण्याची चव घेतली व समाधान व्यक्त केले.

