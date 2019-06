नंदुरबार राजकीय जिल्ह्यातील आठ ठिकाणी आज मतदान Nikhil Wani Share











नंदुरबार । राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील 63 ग्रामपंचायतींसाठी पोट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यात 46 सदस्य व एका जागी लोकनियुक्त सरपंच बिनविरोध निवडून आले. उर्वरीत 46 पैकी 67 ठिकाणी निवडणुक रद्द झाली. उर्वरीत 8 ठिकाणी उद्या दि. 23 जून रोजी मतदान होणार आहे. राज्य निवडणुक आयोगाने जिल्ह्यातील 63 ग्रामपंचायतींचा 91 सदस्य आणि दोन लोकनियुक्त सदस्य पदासाठी पोट निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केला होता. दि.31 मे पासून सुरू झालेल्या निवडणुक प्रक्रिया अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात सुरूवात झाली. 91 सदस्य निवड प्रक्रियेसाठी अंतिम मुदतीत केवळ 69 अर्ज आल्याने 22 ठिकाणी निवडणुक रद्द करण्यात आली. शहादा तालुक्यातील सदस्यापदाच्या 52 तर लोकनियुक्त सरपंच पदाची एक अशा 53 ठिकाणी पोटनिवडणुक होती. त्यापैकी सदस्य पदाच्या 25 आणि करजई येथे लोकनियुक्त सरपंच पदाची एक अशा 26 जागा बिनविरोध झाल्या. उर्वरीत 26 ठिकाणी अर्जच दाखल झालेले नसल्याने येथील निवडणुक रद्द झाली. शहादा तालुक्यात निम्मे ठिकाणी निवडणूक रद्द होण्याची सलग तीसरी वेळ आहे. नंदुरबार तालुक्यातील पावला, वेळावद, नळवे खुर्दे येथे सदस्य पदासाठी प्रत्येकी एक तर उमर्दे खुर्दे येथे सदस्य पदासाठी दोन जागांसाठी उद्या दि.23 रोजी मतदान होणार आहे. तालुक्यात निमगांव, जांभीपाडा, केसरपाडा, करणखेडा, गुजरजांभोली, धुळवद, कोरीट, बलवंड, चौपाळे येथील सदस्य पदाचा जागा बिनविरोध झाल्या तर बोराळे येथील तीन, कलमाडी, खर्दे खुर्दे, भोणे आणि चाकळे येथील प्रत्येकी एका जागेसाठी एकही अर्ज दाखल झालेला नसल्याने येथील निवडणुकही येत्या काळात होणार आहे. धडगांव तालुक्यातील चुलवड येथील एक जागा बिनविरोध झाली. तळोदा तालुक्यातील 7 पैकी 4 जागा बिनविरोध झाल्या तर तीन ठिकाणी अर्ज प्राप्त होवू शकले नाही. नवापूर तालुक्यात 7 ग्रामपंचायतीत प्रत्येकी एक सदस्य पदाची पोट निवडणूक होती. यातील पाच जागा बिनविरोध झाल्या तर दोन ठिकाणी अर्ज आले नाही. त्यामुळे जिल्हाभरात आठ ठिकाणी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यासाठी आज तहसिल कार्यालयात निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्याचे वाटप करण्यात आले. निवडणूक प्रक्रियेतील कर्मचारी मतदान केंद्राचा गावाकडे रवाना झाले. दि.24 जून रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक रद्द झालेल्या ठिकाणी पुन्हा मतदान प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

