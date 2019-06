नंदुरबार भावाला मारहाण : पितापुत्रास पाच वर्षे कारावास Nikhil Wani Share











नंदुरबार । घरबांधण्याच्या कारणावरुन एकास मारहाण करणार्‍या पिता-पुत्रास पाच वर्ष सश्रम कारावास व दोन हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, फिर्यादी मानीबाई भ्र.गुसाय पावरा (रा.भानोली ता.धडगाव) या शेती व्यवसाय करुन आपला कुटुंबाचा उदर निर्वाह करीत होत्या. दि.5 मे 2016 रोजी मानीबाई पावरा या संध्याकाळी 7 वाजता पती व कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत जेवण करुन घराबाहेर अंगणात खाटेवर बसलेल्या होत्या. त्याचवेळेस त्यांचा पुतण्या राकु बहादर्‍या पावरा व त्याचे वडील बहादर्‍या सुपा पावरा यांनी हातात कुर्‍हाड व काठी घेवून शिवीगाळ करीत, तुम्ही घरबांधणी कोणाला विचारुन करीत आहेत, असे सांगून मानीबाई यांच्या पतीस राकू याने त्याच्या हातातील कुर्‍हाडीने डाव्या डोळयाच्या वरील कपाळावर मारुन दुखापत केली तसेच त्याचे वडील बहादर्‍या पावरा यानेदेखील त्याच्या हातातील काठीने मानीबाई यांच्या पतीस पाठीवर, हातावर मारुन दुखापत केली होती. सदर भांडण सोडविण्यासाठी मानीबाई, त्यांचा मुलगा व चुलत जेठ हे मानीबाईंच्या पतीस सोडविण्यासाठी गेले असता त्यांनादेखील राकु व बहादर्‍या यांनी मारहाण केली होती. नंतर चुलत जेठ यास राकु याने कानावर कुर्‍हाडीने मारुन दुखापत केली होती आणि शिवीगाळ करीत जिवेठार मारण्याची धमकी दिली. याबाबत धडगाव पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम 325, 324, 504, 506 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हयाची सुनावणी नंदुरबार येथीलमुख्य न्यायदंडाधिकारी गुलाबराव पाटील यांच्या न्यायालयात झाली. राकू बहादर्‍या पावरा व बहादर्‍या सुपा पावरा याच्याविरुध्द गुन्हा सिद्ध झाल्याने राकू बहादर्‍या पावरा यास भादवि कलम 326 प्रमाणे 5 वर्ष सश्रम कारावास व दोन हजार रुपये दंड तसेच बहादर्‍या सुपा पावरा यास भादवि कलम324 प्रमाणे 3 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या गुन्हयाचा तपास करुन आरोपीविरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक विजय वनेसिंग गिरासे यांनी सादर केले होते. सदर खटल्याचे कामकाज अभियोग पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड.बी.यु.पाटील यांनी पाहिले. सदर खटल्यात पैरवी अधिकारी म्हणुन पोना परशराम गावीत यांनी काम पाहिले. तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक विजय वनेसिंग गिरासे व सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड.बी.यु.पाटील यांचे पोलीस अधीक्षक संजय पाटील व अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, सहाय्यक संचालक अ‍ॅड.बिपिन सिंगाडा यांनी अभिनंदन केले आहे.

Tags: