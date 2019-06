नंदुरबार उपनगर पोलीस ठाण्यातील दुकाने बंद करण्यासाठी वेळेत सुट देण्याची मागणी Nikhil Wani Share











नंदुरबार । नंदुरबार शहरातील उपनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रात्रीच्या वेळी दुकान बंद करण्यासाठी येणारे पोलीस अधिकारी कर्मचार्‍यांनी व्यवसायीकांवर दहशत निर्माण केली असून सदर बाबीची चौकशी करण्यात यावी व वेळेच्या मर्यादेत सुट देण्यात यावी. अशी मागणी उपनगर पोलीस ठाणे हद्दीतील व्यवसायीकांनी केली असून याबाबत अप्पर पोलीस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, उपनगर पोलीस ठाण्याची निर्मिती झाल्यानंतर सुरक्षितेचे वातावरण होते. गेल्या दोन महिन्यांपासून उपनगर पोलीस ठाण्यातील अधिकारी कर्मचारी रात्रीच्या वेळी दुकान बंद करण्यासाठी येत असतांना दहशत निर्माण करीत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. रात्री 10 वाता दुकाने बंद केल्यानंतर बाहेर असणारे साहित्य आवरतांना 15 ते 20 मिनीटांचा अवधी लागतो. मात्र पोलीसांकडून बाहेर साहित्य असल्यावर त्याची आवरा आवर करतांना मारहाण झाल्याच्या घटनादेखील झाली आहे.शहरातील उपनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रात्रीच्या वेळी दुकान बंद करण्यासाठी येणारे पोलीस अधिकारी कर्मचार्‍यांनी व्यवसायीकांवर दहशत निर्माण केली असून सदर बाबीची चौकशी करण्यात यावी व वेळेच्या मर्यादेत सुट देण्यात यावी. अशी मागणी उपनगर पोलीस ठाणे हद्दीतील व्यवसायीकांनी केली असून याबाबत अप्पर पोलीस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.तसेच काही व्यवसायीकांना पोलीस वेळ मर्यादा सुट देत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे उपनगर पोलीस ठाणे हद्दीतील रात्रीच्या वेळी वेळेत सुट देण्यात यावी व न्याय मिळावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर संतोष शिरसाठ, विजय तडवी, अवतार पाडवी, नितीन जाधव, सागर वाघ, जाकीर शेख, धनराज शिरसाठ, अकबर शेख, आकाश अग्रवाल, गोलू खांडेकर आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

Tags: