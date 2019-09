नंदुरबार दोंदवाडे येथे ग्रा.पं.च्या जागेवर खासगी रोपवाटिका Nikhil Wani Share











तोरखेडा ता. शहादा | दोंदवाडे ता.शहादा येथे सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत तयार करण्यात आलेली रोपवाटीका ग्रामपंचायतीच्या जागेवर करण्यात आली असून संबंधीत व्यक्तीने बनावट कागदपत्रे सादर करुन त्या जागेचे भाडेही वसुल केले आहे. याबाबत चौकशी करण्यात यावी व संबंधीतांकडून पैसेे वसुल करण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, दोंदवाडे (ता.शहादा) येथे सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत रोपवाटिका तयार करण्यात आली होती. परंतु सदर रोपवाटिका ही सामाजिक वनीकरण विभागाशी करण्यात आलेल्या कराराप्रमाणे गट नंबर ९२ मध्ये नसून ती रोपवाटिका ग्रामपंचायत मालकीचा गट नंबर २६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. करारनाम्यात ज्ञानेश्वर हिम्मत पाटील यांनी बनावट ७/१२ जोडून सदर गट नंबर ९२ हा केवळबाई मोतीराम पाटील व देविदास मोतीराम पाटील याच्या मालकीचा असून त्याचे नाव बनावट नोंदीच्या सहाय्याने काढून स्वतःच्या नावे दाखवून सामाजिक वनीकरण विभाग शहादा यांच्याकडून प्रती महिना ९ हजार रुपये भाड्यापोटी घेऊन शासनाची फसवणूक केलेली आहे. त्यांनी करारासाठी आवश्यक असणारे सर्व प्रकारचे कागदपत्र हे बनावट होते, त्यांनी सामाजिक वनीकरण विभागाला खोटी महिती देऊन रोपावाटीकेच्या करारात नमूद केल्याप्रमाणे शासनाकडून रक्कम घेत होते. ही बाब गावातील जागरूक नागरिकाचा लक्षात आल्यावर त्यांनी सदर प्रकरणाची दिल्ली येथे पंतप्रधान कार्यालयकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाच्या चौकशीकामी उपवनसंरक्षक मेवासी तळोदा योची चौकशी समितीत गठीत करून दि.४ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रत्यक्ष चौकशी केली असता त्यांच्याही निदर्शनात दोंदवाडे ग्रामस्थांनी ही बाब आणून दिलीे. सदर रोपवाटिका करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे गट नं. ९२ हा बिनशेती असल्याचे भासावलेले आहे. परंतु सदर गट नं. ९२ मध्ये पिकाची लागवड केलेली दिसून येते व सदर रोपवाटिका ही गट नं. ९२ पासून ५ किलोमीटर अंतरावर ग्रामपंचायत मालकीच्या गट नं. २६ मध्ये ग्रामपंचायतीची कुठलीही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता अतिक्रमित करून सरपंचपदाचा दुरुपयोग करून त्याच्यासह शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करीत आहे. सदर व्यक्तीच्या गैरवागणुकीमुळे ग्रामपंचायतीला स्व-ऊत्पन्नापासून वंचित राहावे लागत आहे. ज्ञानेश्वर हिम्मत पाटील यांनी यापूर्वी सुद्धा बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने ग्रामपंचायत दोंदवाडे येथे बी.आर.जी.एफ. या योजने अंतर्गत गैरव्यवहार केलेला आहे. त्याबाबत त्यांच्यावर सारंगखेडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत शासनाची फसवणूक व बनावट कागदपत्र सादर केल्यामुळे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. सदर व्यक्ती ही नेहमी शासनाच्या कार्यलयीन कर्मचार्‍यांची फसवणूक करून बनावट कागदपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ घेत असतो. त्यामुळे सदर व्यक्तीचा विरोधात आता सामाजिक वनीकरण विभागातील चौकशी अधिकारी व कर्मचारी कोणता निर्णय घेतात. याकडे दोंदवाडेकर ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. नियमित शासनाची फसवणूक करणार्‍या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून त्याला रोपवाटिकेच्या करारापोटी देण्यात आलेली रक्कम त्याच्याकडून वसूल करून ताबडतोब ग्रामपंचायत दोंदवाडे यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामस्थ दोंदवाडे यांनी केली आहे. वेळीच कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. चौकशीसाठी उपवनसंरक्षक मेवासी तळोदा विभाग मार्फत चौकशीसाठी आलेले अधिकारी कर्मचारी तसेच गावातील मंगेश गिरासे, दिलीपसिंग गिरासे, सचिन पाटील, सोमा भिल, दिलीप भिल, माधवराव भिल, राजेंद्र भिल, शहाणा गवळे, विक्रम ठाकरे, भगवान भिल, महेंद्र गिरासे, विरेंद्र गिरासे, सुरेंद्र गिरासे, अमृत गवळे, संजय पाटील, विशाल पाटील तलाठी, आनंदसिंग गिरासे पोलीस पाटील नागरिक व तक्रारदार उपस्थित होते. सदर चौकशीसाठी मला दिल्लीपर्यंत जावे लागले. आता मला चौकशी समिती यांनी योग्य निर्णय दिला नाही तर सदर प्रकरण हे न्यायालयात दाखल करावे लागेल तरी दिशाभूल व बनावट खोटे ७/१२ वैगरे शासकीय अधिकारी यांना दिले म्हणून मेवासी वनक्षेत्रपाल तळोदा यांनी भ्रष्टयींवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत. मंगेश गिरासे वृक्षप्रेमी या विषयाकडे प्रशासनाने योग्य दखल घेतली नाही तर मी स्वतः जबाबदार अधिकारी वनक्षेत्रपाल एकनाथ चौधरी यांच्यापासून ते बनावट करारनामा लिहून देणारे यांच्यापर्यंत जेवढे दोषी असतील त्यांच्या विरोधात नंदुरबार अँटीकरप्शन ब्युरोकडे तक्रार दाखल करेल. रोपवाटिका ही २ लाख ८ हजार रोपांच्या क्षमतेची कागदोपत्री असल्याचा दावा वनक्षेत्रपालांचा आहे. मात्र माझी शंका आहे की सरासरी ६ ते ७ हजार स्केवरफूट मध्ये २ लाख ८ हजार रोपांची लागवड होऊ शकत नाही. दिलीपसिंग गिरासे दोंदवाडे

