नंदुरबार जिल्ह्यात श्री गणरायाला जल्लोषात निरोप

नंदुरबार | जिल्ह्यात आज दुसर्‍या टप्यातील विविध मंडळांच्या गणेश विसर्जन मिरवणूका जल्लोषात काढण्यात आल्या. या मिरवणूकीत विविध वाद्यांच्या तालावर नाचत गणेश भक्तांनी जल्लोष साजरा केला. अनेक ठिकाणी गोफ नृत्य, लेझीम नृत्य, आदिवासी नृत्य करुन गणेशभक्त बेधुंद होवून नाचत होते. महिला व तरुणींचा सहभागही उल्लेखनीय होता. त्यामुळे गणेश भक्ताच्या उत्साहाला सर्वत्र उधाण आले होते. पोलीस प्रशासनातर्फे सर्वत्र चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जिल्ह्यात एकूण ७० गणेश मंडळांनी आज बाप्पाला निरोप दिला. नंदुरबारात २९ गणेश मंडळांचे विसर्जन यावर्षी तब्बल ७७





९ गणेश मंडळांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळ ५४९ तर खाजगी गणेश मंडळांमध्ये २४० मंडळांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. या मंडळांमध्ये श्रींचे विसर्जन ९ टप्यात होणार आहे. या दीड दिवसाचा गणपती ११ मंडळे, तीन दिवसात ११ मंडळ, पाचव्या दिवशी २३० मंडळे, सहाव्या दिवशी ७० मंडळे, सातव्या दिवशी २०९ मंडळे, आठव्या दिवशी चार मंडळे, दहाव्या दिवशी १८ मंडळे तर ११ व्या दिवशी अनंत चतुर्थीला १७९ मंडळे, श्रींचे विसर्जन करणार आहेत. काल पहिल्या टप्प्यात सुमारे २०० च्या वर गणेश मंडळांनी श्री विसर्जन केले. आज दुसर्‍या टप्प्यात ७० गणेश मंडळांनी श्री विसर्जन केले. नंदुरबार शहरात आज २७ गणेश मंडळांनी बाप्पाला निरोप दिला शहरातील २५ सार्वजनिक व दोन खाजगी गणेश मंडळांच्या मिरवणूका काढण्यात आल्या. त्यात एकूण २६ गणेश मंडळे मिरवणूकीच्या रांगेत लागलेली होती. यामध्ये श्रीराम व्यायाम शाळा, द्वारकाधिश गणेश मंडळ, जयहनुमान व्यायाम शाळा, दादा हनुमान व्यायाम शाळा, दिगंबर नरसिंग पाडवी आदिवासी गणेश मंडळ, जय भारत व्यायामशाळा, महाराष्ट्र व्यायाम शाळा, संत रोहिदास व्यायाम शाळा, संत संताजी व्यायाम शाळा, पालखी गणपती, जय संताजी व्यायामशाळा, आदर्श व्यायामशाळा, वीर शैव लिंगायम व्यायामशाळा, समर्थ रामदास व्यायाम शाळा, आदर्श व्यायाम शाळा, विर भगतसिंग व्यायाम शाळा, सच्चीतानंद व्यायाम शाळा हे मुख्य मिरवणूकीत सहभागी झाले होते. तर १४ गणेश मंडळांनी मुख्य मिरवणुकीत सहभागी न होता परस्पर बाहेर विसर्जन केले. या मिरवणूकीसाठी जिल्हाभर मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडीत यांनी संपूर्ण मिरवणूक मार्गाचा आढावा घेतला.शहरातील विसर्जन मिरवणूक शिस्तबद्ध काढण्यात आल्या होत्या. गणपती बाप्पा मोरया, पुढचा वर्षी लवकर अशा भक्तांनी घोषणा दिल्या. हजारो पोलीसांचा बंदोबस्त जिल्ह्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अनुचित प्रकार घडून उत्सवाला गालबोट लागू नये यासाठी पोलीस दलाकडून १ हजार कर्मचार्‍यांचा फौजफाटा जिल्ह्यातील विविध भागात तैनात करण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अप्पर पोलीस अधीक्षक, पाच पोलीस उपअधिक्षक, १६ पोलीस निरीक्षक, ५४ सहायक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक, ७१८ पोलीस कर्मचारी, १४० महिला पोलीस कर्मचारी, ३० जवानांचे दोन प्लाटून, राज्य राखीव दलाची एक कंपनी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या साहाय्यासाठी गृहरक्षक दलाचे ६०० पुरुष आणि १०० महिला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

