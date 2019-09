नंदुरबार अंगणवाडी सेविका भरतीसाठी अर्ज भरण्याची १० सप्टेंबरपर्यंत मुदत Nikhil Wani Share











नंदुरबार | जिल्ह्यातील नारायणपूर आणि खोडसगाव येथे अंगणवाडी सेविका आणि बिलाडी, चाकळे, वाघोदा, राजापूर, धुळवद, धानोरा व कोठडा येथील मदतनीसाचे पद रिक्त असून महिला उमेदवारांकडून १० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आले आहेत. अर्जदार महिला असावी व तिचे वय ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी २१ वर्ष पूर्ण ते ३० वर्षादरम्यान असावे. अर्जदारास दोनपेक्षा अधिक अपत्य नसावेत. अर्जदार महिला स्थानिक रहिवासी असावी व शैक्षणिक पात्रता सेविकेसाठी दहावी उत्तीर्ण तर मदतनीसासाठी सातवी उत्तीर्ण असावी. अर्जदार विधवा असल्यास गट विकास अधिकारी अथवा तहसिलदार यांचा दाखला असावा, विधवा व अनाथ उमेदवारास अतिरिक्त १० गुण देण्यात येतील. जातीचा दाखला सक्षम प्राधिकार्‍याचा असावा. मागासवर्गीय उमेदवारास एससी व एसटीसाठी १० गुण तर व्ही.जे.एन.टी./ओबीसी/एस.बी.सी. साठी ५ अतिरिक्त गुण देण्यात येतील. अर्जदार पदवीधर/डीएड/बी.एड असल्यास अतिरिक्त ५ गुण देण्यात येतील. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कामाचा दोन वर्ष व त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा अनुभव असल्यास सक्षम अधिकार्‍याचा दाखला जोडण्यात यावा. अनुदानित वा खाजगी संस्थाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. शैक्षणिक पात्रतेसंबंधी व अर्जासोबत जोडलेले सर्व प्रमाणपत्र साक्षांकित केलेले नसल्यास ते ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत व त्या प्रमाणपत्रांना गुणदान करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी. अटी व शर्तीत बदल करण्याचे अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावतीने बालविकास प्रकल्प अधिकारी नंदुरबार यांना आहेत. इच्छुकांनी १० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे बालविकास प्रकल्प अधिकारी वि.दा.वळवी यांनी कळविले आहे.

Tags: