नंदुरबार नंदुरबारात श्रींची जल्लोषात स्थापना Nikhil Wani Share











नंदुरबार | गणपती बाप्पा मोरया…च्या जयघोषात तसेच ढोलताशांच्या प्रचंड गजरात, गुलालपुष्पांच्या उधळणीत सर्वांच्या लाडक्या गणरायाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. आज सकाळपासून शहरातील विविध व्यायामशाळेतर्फे गणेश मुर्ती घेवून जाण्याची लगबग दिसत होती. यात व्यायाम शाळेच्या सदस्यांचा उत्साह शिगेला पोहचला होता. शहरातील मानाचे श्रीमंत दादा गणपती व बाबा गणपती, मामा गणपती, भाऊ गणपती, तात्या गणपती व काका गणपती यांचीही विधीवत स्थापना करण्यात आली. यावेळी भाविकांनी एकच गर्दी केली होती. मानाचा गणपती सोबतच शहरातील सावता व्यायाम शाळा, संत जगाडे महाराज व्यायाम शाळा, महाराष्ट्र व्यायाम शाळा, वीर भगतसिंग व्यायाम शाळा, संभाजी व्यायाम शाळा, मारूती व्यायाम शाळा, सार्वजनिक गणेश मंडळ व्यायाम शाळा, श्रीराम व्यायाम शाळा, नवयुवक व्यायाम, नवजीवन व्यायाम शाळा, विजयानंद व्यायाम शाळा, द्वारकाधीश व्यायाम शाळा आदी व्यायामशाळांनी मिरवणूका काढत गणेशाची स्थापना केली. यासह शहरातील विविध भागातील रहिवाशी व वसाहतींमध्ये गणेश मुर्ती स्थापन करण्यात आल्या. विविध भागांमध्ये सायंकाळी उशिरापर्यंत मिरवणूका सुरू होत्या. यावेळी पोलीस दलातर्फे चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला. ७७९ नोंदणीकृत मंडळांनी केली श्रींची स्थापना जिल्ह्यासह नंदुरबार शहरात गणेश उत्सव साजरा होत असल्याने यावर्षी तब्बल ७७९ गणेश मंडळांनी ऑनलाईन नोंदणी केली असून आज गणरायाची स्थापना करण्यात आली. सार्वजनिक गणेश मंडळ ५४९ तर खाजगी गणेश मंडळांमध्ये २४० मंडळांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. या मंडळांमध्ये श्रींचे विसर्जन ९ टप्यात होणार आहे. या दीड दिवसाचा गणपती ११ मंडळे, तीन दिवसात ११ मंडळ, पाचव्या दिवशी २३० मंडळे, सहाव्या दिवशी ७० मंडळे, सातव्या दिवशी २०९ मंडळे, आठव्या दिवशी चार मंडळे, दहाव्या दिवशी १८ मंडळे तर ११ व्या दिवशी अनंत चतुर्थीला १७९ मंडळे, श्रींचे विसर्जन करणार आहेत.

Tags: