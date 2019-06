नंदुरबार वृक्षारोपण कार्यक्रमात नागरिकांनी सहभागी व्हावे! Nikhil Wani Share











नंदुरबार । जिल्ह्यात 33 कोटी वृक्ष लागवड उपक्रमांतर्गत 90 लाखापेक्षा अधिक रोपांची लागवड करण्यात येणार असून 1 जुलैपासून सुरू होणार्‍या वनमहोत्सव व वृक्षारोपण कार्यक्रमात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांनी केले आहे. राज्य शासनाच्या 50 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत यावर्षी राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्याला 91 लाख 44 हजार वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून 94 लाख 58 हजार रोपे लावण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे. एकूण 6 हजार 600 ठिकाणी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. 94 लाख 14 हजार खड्डे खोदून तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे तयारी करण्यात येत असून विविध विभागांना रोपे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. वन विभाग 47 लाख तर सामाजिक वनीकरण विभाग सुमारे 23 लाख रोपांची लागवड करणार आहे. कृषी विभाग 2 लाख 92 हजार तर ग्रामपंचायत स्तरावर 19 लाख 50 हजार रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.वृक्ष लागवडीच्या प्रत्येक स्थळाचे जीओटॅगींग करण्यात येत आहेत व ती माहिती वन विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील नद्या व उपनद्यांच्या किनारी 137 हेक्टर क्षेत्रावर वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. 159 रोपवाटिकांद्वारे आवश्यक रोपे तयार करण्यात आली आहे. यात फळझाडांसह इतर देशी वृक्ष प्रजातींचादेखील समावेश आहे.वृक्षारोपणाचा उपक्रम तीन महिने सुरू राहणार असून नियोजनाच्यादृष्टीने तालुका स्तरावर समन्वयक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हरितसेना सदस्यांच्या नोंदणीद्वारे उपक्रमात लोकसहभाग वाढविण्याचे प्रयत्नदेखील वनविभागातर्फे करण्यात येत आहेत. नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्था या उपक्रमात सहभागी झाल्यास जिल्ह्यातील वनराई अधिक वाढेल, असा विश्वास जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आहे. प्रत्येक नागरिकाने किमान एक झाड लावून या उपक्रमात सहभाग नोंदवावा. रोपांच्या मागणीसाठी वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनदेखील त्यांनी केले आहे.

