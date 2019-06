नंदुरबार धनगर आरक्षणाबाबत नऊ जुलैला सुनावणी Nikhil Wani Share











नंदुरबार । धनगर समाज संघटनानी आदिवासी जमातीच्या आरक्षणाबाबत दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातीतर्फे जनहित याचिका व सिव्हील अर्ज दाखल करुन आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने कायदेशिर लढा सुरु केला आहे. याबाबत दि.24 जून 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होवून पुढील सुनावणी दि.9 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. याबाबत आदिवासी हक्क संरक्षण समितीतर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील धनगर समाज आदिवासी जमातीचे आरक्षण व सवलती मागणी करीत आहे. मुख्यमंत्री व राज्य सरकार याबाबत घटनात्मक बाजू व कायदेशिर सामाजिक स्थिती न्यायालयात व केंद्र सरकारकडे माडणे आवश्यक आहे. धनगर समाजाची संघटना, महाराणी अहिल्या देवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य यांनी धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकार व आदिवासी संशोधन केंद्र, पुणे यांनी आदिवासी समाजाला घटनात्मक संरक्षण देणे आवश्यक आहे. आदिवासी समाजावर कोणताही सामाजिक अन्याय होवू नये. तसेच भारतीय राज्य घटनेतील आदिवासींच्या मुलभूत अधिकार व हक्कांवर गदा येऊ नये, यासाठी आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच राज्यपाल यांना निवेदन दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर समाजाच्या दाखल झालेल्या रिट याचिकांमध्ये आदिवासी जमातीची बाजू मांडण्यासाठी आदिवासी हक्क संरक्षण समिती सिव्हिल अर्ज दाखल करुन मांडणी करणार आहे. याबाबत पुढील सुनावणी 9 जुलै 2019 रोजी आहे. सर्व आदिवासी संघटनांनी सामाजिक दृष्टीकोणातून एकसंघ राहुन कायदेशिर लढा देण्यासाठी जागृत रहावे व आदिवासींच्या हिताचे रक्षण करावे, असे आवाहन आदिवासी हक्क संरक्षण समितीतर्फे अध्यक्ष माजीमंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी, सचिव सुहास नाईक यांनी केले आहे.

