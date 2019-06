नंदुरबार नवापुरात पाण्याची भीषण टंचाई, नागझिरी धरणातून पाणीपुरवठा, जलपूनर्भरणाची गरज Nikhil Wani Share











प्रकाश खैरनार

नवापूर । शहरात सध्या तीव्र उन्हाळयाचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. एकिकडे तिव्र उन्हाळा व दुसरीकडे पाण्याची वणवण ही शहरातील नागरिकांसाठी डोकेदुखी होऊन गेली आहे. कारण नवापूरची जीवनदायीनी रंगावली नदी पूर्णपणे आटली असून आता नागझरी धरणाचे पाणी नागरिकांची पाण्याची तहान पूर्ण करत आहे. संपूर्ण राज्यात कदाचित नवापूर हे एक शहर असे होते की, येथे राज्यात कितीही तीव्र उन्हाळा असो, पाण्याचा दुष्काळ असला तरी नियमित तीन वेळा पाणी पुरवठा सुरळीत व्हायचा. तोदेखील ठरलेल्या वेळेत नियमानुसार पाणी नळाला यायचे. परंतू रंगावली नदी कधीही कोरडी झालेली नव्हती. मात्र, बाराही महिने वाहणारी ही जीवनदायीनी आता पूर्णपणे कोरडी झाली आहे. त्यामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. शहरातील नागरिकांना हंडा घेऊन पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. गतवर्षी ऑगष्ट महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे नदीतील ज्या विहिरीतून पाणी पुरवठा शहरात होत होता, तिच्यातदेखील गाळ जमला होता. विहीर गाळने पूर्णपणे भरलेली होती. तोदेखील त्रास शहरवासीयांनी सहन केला. परंतु पालिकेने गाळ काढल्यामुळे पाण्याचा तुटवडा कमी झाला होता. परंतु दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी वाढत होती व साठा कमी होता. शहरातील काही भागात आजदेखील एक वेळेस पाणी पुरवठा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत असून पालिकेचा कर्मचारी वर्ग यासाठी रात्रंदिवस परिश्रम करतांना दिसत आहे. जेथे नळाचे पाणी पुरवठा होत नाही तेथे टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. शहरवासीयांची पाण्याची प्रतिक्षा आता लवकरच संपणार असून शहरातील सर्व बोअरिंगदेखील कोरड्या होण्याच्या मार्गावर आहेत. पण नागझरी येथील रंगावली डॅममधून आता पाणी शहरात आणले असून डॅमच्या पाण्याचा फायदा आता शहरवासीयांना होत आहे. दैनिक पत्रकार संघाचे कार्याची आठवण

दोन वर्षांपूर्वी याच रंगावली धरणांतून गाळ काढण्याचे कार्य येथील दैनिक पत्रकार संघाचे सदस्य तत्कालीन तहसीलदार संदिप भोसले यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.एम. कलशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व शहरातील असंख्य दानशूर दात्यांचा मदतीने काढलेल्या गाळात आज पाणी साठले. तसेच गेल्यावर्षी रंगावली नदीतील देखील गाळ काढण्याचे कार्य संघाने केले असून भर उन्हात देखील या पत्रकार बांधवांनी भविष्याचा विचार करून गाळ काढल्यामुळे आता तेच पाणी शहराला उपयोगी ठरणार आहे. म्हणून दैनिक पत्रकार संघाच्या कार्याची आठवण ताजी होतांना दिसत आहे. जलपुनर्भरण काळाची गरज

गेल्या दोन वर्षांपूर्वी शहरातील महिला मंडळाच्या सदस्यांनी ज्या घरात किंवा बंगल्यात बोअरिंग आहे, त्यांना जलपुनर्भरण करण्यासाठी आग्रह केला होता. त्यावेळी शहरातील बोअरिंगधारकांनी प्रतिसाददेखील दिला. परंतु आज बोअरिंगची संख्या दुप्पट तिप्पटिने वाढली असून अन्य बोरिंगधारकांनी देखील आता जलपुनर्भरण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. नाही तर येणार्‍या काळात पाण्याचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. शहरात दिवसेंदिवस नवनवीन घरांचे व बंगल्यांची संख्येत वाढ होत आहे. नवीन बांधकाम करणारे व्यक्ती आपले स्वतःचे बोअरींग करत असून या प्रत्येकाने आपल्या बोरिंगला वाटर हार्वेस्टिंग केले तर पाण्याचा मोठा साठा निर्माण होणार आहे. पाण्याची बचतदेखील होणार आहे. आता तर पालिकादेखील जलपुनर्भरण करण्यासाठी आग्रह करत असून नगराध्यक्षा हेमलता पाटील यांनी पत्रक काढून आवाहन केले आहे. नवापूर शहरातील पाण्याचा साठा यथावत करायचा असेल तर जलपुनर्भरण हाच एकमेव पर्याय आहे, तो आता काळाची गरज म्हणून सार्थक ठरणार आहे. या कामासाठी निसर्ग मित्र अभियंता बबनराव जगदाळे हे मार्गदर्शन करण्यासाठी नेहमीच तत्पर असतात. जलदान अत्यंत महत्त्वाचे दान असून तेदेखील धरतीमातेला आपणास करावयाचे आहे एका वर्षात पूनर्भरण केल्यास जवळजवळ 60 ते 70 हजार लिटर पाण्याचा साठा आपण पुन्हा भूगर्भात करू शकतो. आपण आज हे चांगले कार्य केले तर त्याचा फायदा आपल्या भावी पिढ्यांना निश्चितच होणार आहे. पाणी वाचविणे किंवा व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे म्हणून हार्वेस्टिंग करा व निश्चिंत राहा. नागझरीधरणातून पाईप लाईन करणे आवश्यक असून धरणातून पाणी सोडल्यानंतर ते नदीमार्गे येते व त्याला बराच कालावधी लागतो पाईप लाईन झाली तर पाणी सोडल्यानंतर कमी वेळातच पाणी पोहोचेल व नागरिकांना फायदा होईल यासाठी लागणारा प्रस्ताव मंजूर झाला असून निधीची प्रतिक्षेत आहे. या कामासाठी थेंबन्थेंब पाणी वाचवा अभियान सुरू केले असून कायमस्वरुपी उपाय योजना म्हणून नागझरी डॅम ते नवापूर पंप हाऊसपर्यंत पाईप लाईन आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. तोपर्यंत आपल्याला सदर अभियानाला सहकार्य करावे व बोअरिंगधारकांनी जलपुनर्भरण करून पाणी साठविण्यासाठी प्रयत्न करून पाण्याचा वापर जपून करावा.

– सौ.हेमलता पाटील

लोकनियुक्त नगराध्यक्षा, नवापूर आम्ही आमच्या नवापूर महिला मंडळाच्या सदस्यांनी पाणी वाचविण्यासाठी व पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्यासाठी पत्रके वाटून पाणी सांभाळून वापरावे असे आवाहन घरोघरी जाऊन केले. सोबत हार्वेस्टिंग करण्यासाठीदेखील प्लंबरची मदत मिळवून दिली कमी खर्चात हार्वेस्टिंग करून देण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी आम्हाला प्रतिसाद मिळाला. जलदान हे अत्यंत महत्वाचे दान असून हार्वेस्टिंग केल्याने एका पावसाळ्याचे जवळजवळ 60 ते 70 हजार लिटर पाणी भूमातेच्या गर्भात पुन्हा परत जाते.

– सौ.मीराबेन चोखावाला

सचिव, महिला मंडळ, नवापूर मी गेल्या काही वर्षांपासून वॉटर हार्वेस्टिंग केले असून त्यामुळे आम्हाला पाण्याचा तुटवडा जाणवत नसून पाहिजे तेव्हा आम्ही या पाण्याचा वापर करत आहे. विशेष म्हणजे वॉटर हार्वेस्टिंग केल्यामुळे बोअरिंग जीवंत असून ती पावसाळ्याचे पाणी इकडे तिकडे न वाहू देता वॉटर हार्वेस्टिंग करणे गरजेचे आहे. येणार्‍या काळात हार्वेस्टिंग ही काळाची गरज आहे.

– संजय एल.जाधव

प्राचार्य, सार्वजनिक गुजराती हायस्कूल, नवापूर आमच्या जनता पार्क व मंगलदास पार्क मधील बोअरिंगधारकांची संख्या जास्त असून काही बोअरिंगधारकांनी पावसाळ्याचे पाणी हार्वेस्टिंगद्वारे वाचवित असून काहिंनी अद्याप हार्वेस्टिंग केले नाही तरी प्रत्येकाने या लोकहिताच्या कामात सहभागी होऊन सहकार्य करावे, जेणेकरून येणार्‍या काळात पाण्याचा तुटवडा होणार नाही. म्हणून हार्वेस्टिंग करून सहकार्य हीच अपेक्षा.

– सौ.बबिता पी.वसावे

नगरसेविका, नवापूर

