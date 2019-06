नंदुरबार चिमुकलीच्या शाळेच्या पहिल्या दिवशी शिक्षकाने घरासमोर लावले झाड Nikhil Wani Share











चेतन इंगळे

मोदलपाडा, ता.तळोदा – तळोदा शहरातील एका शिक्षकाने आपल्या लहान मुलीच्या शाळेच्या पहिल्या दिवसानिमित्ताने आपल्या घरासमोरच एक झाड लावून एक वेगळा आदर्श लोकांसमोर उभा केला आहे. या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक करण्यात येत आहे. तळोदा येथील शंकर नगर या कॉलनीमध्ये राहणारे शिक्षक चेतन पाटील यांची मुलगी किंजल हिच्या शाळेचा प्रवेशाचा पहिला दिवसानिमित्ताने वृक्षारोपण केले व बेटी बचाव, बेटी पढावसोबतच वृक्ष लगाव असा संदेश या उपक्रमाद्वारे दिला आहे. याबाबत किंजलचे वडील चेतन पाटील यांनी ‘देशदूत’शी बोलतांना सांगितले, मुलाच्या शाळेच्या प्रवेशाच्या पहिल्याच दिवशी एक झाड आपल्या घरासमोर लावले तर मुलांच्या मनात पर्यावरणाविषयी आवड व एक आपुलकी निर्माण होईल. माझे वडील, माझी आई, माझे घर, माझी शाळा याचप्रमाणे माझे झाड विषयी प्रेम निर्माण होईल व आवडीने ते झाड जगवेल व झाड जगवण्यासाठी प्रयत्न करेल. अशी कल्पना महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यार्थ्यांनी एक झाड लावून जगवले तर आपला संपूर्ण महाराष्ट्र हिरवागार बनू शकतो. विद्यार्थ्यांनी शाळा प्रवेशाच्या पहिल्याच दिवशी वृक्षारोपण केले तर तो जसजसा पुढील इयत्तेत जाऊन मोठा होत जाईल तसतसे ते झाडदेखील जगून मोठे होईल. आज वृक्ष जगविणे व वाढविणे ही काळाची गरज बनली आहे कारण आज बेटी, शिक्षण आणि झाड यांंचा त्रिवेणी संगम होताना दिसून येत आहे. म्हणून या पवित्र दिवशी माझ्या मुलीने हे झाड लावले आहे. यावेळी तळोदा शहरातील पर्यावरण प्रेमी व दिग्विजय प्रतिष्ठानचे संस्थापक दिग्विजय माळी, शिक्षक सुशील मगरे, चेतन पाटील यांचे सहकुटुंब यावेळी उपस्थित होते. आपल्या घराच्या अंगणात किंवा परीसरात दरवर्षी एकतरी झाड लावणे आणि ते वाढविणे म्हणजे पर्यावरण आयुष्यात पाळणे, हे एक झाड तोडले तर दोन झाडे लावा हा नियम आपण पाळत नाही. आता पर्यावरण दिनात पाळली जात आहे. आता शाळेत गेलो तर हे झाड आपण लावले हे अभिमानाने सांगू शकतो. नुसते झाड लावणे महत्त्वाचे नाही त्याचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे. झाडे आपल्याला सावली, अन्न, लाकूड, औषधं देतात. तसेच ते आपल्या मुळाद्वारे मृद, जल संधारणाचे काम करतात, त्याचबरोबर ते पाऊस पडण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करतात. त्यामुळे शक्य असेल तिथे झाड लावले पाहिजे. शिक्षणाचा पहिल्याच दिवशी प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी वृक्षारोपण केले तर आज पर्यावरणाचे जे संकट उभे आहे ते संकट पुढच्या पिढीला पहावे लागणार नाही. म्हणून त्याची सुरुवात त्यांना लहान वयापासूनच करणे गरजेचे आहे. त्यांना पर्यावरणाच्या महत्वाविषयी संस्कार पालकांनी देणे गरजेचे आहे.

– चेतन पाटील

उपशिक्षक, वाण्याविहिर प्रत्येक कुटुंबांने राष्ट्रीय कर्तव्य समजून बेटी बचाव बेटी पढाव सोबतच झाडे लावून पर्यावरण संवर्धनाचे कार्य स्वयंप्रेरणेने केल्यास भारतातील वनक्षेत्र वाढून येणार्‍या नवपिढीला जगण्यासाठी नैसर्गिक वातावरण मिळेल व शासनाला वृक्षलागवड मोहीम हाती घेण्याची गरज भासणार नाही.

– दिग्विजय माळी

पर्यावरण प्रेमी

Tags: