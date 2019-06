नंदुरबार लिपिक संवर्गातील पदे, जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करण्याची मागणी Nikhil Wani Share











मोदलपाडा । वार्ताहर ता.तळोदा- नंदुरबार जिल्हा शासकीय व निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद नंदुरबारतर्फे जुनी सेवानिवृत्ती योजना सरसकट लागू करावी. पदोन्नतीधारकास वरिष्ठ पदाचे किमान मुळ वेतनासाठी अधीसुचनेत सुधारणा करणे. लिपिक संवर्गातील पदे कंत्राटी निर्माण न कर्ता रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी. डीसीपीएस, एनपीएस योजना बंद करून मूळची 1982 ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना सरसकट लागू करावी.आदी मागण्यांसाठी आ. विजयकुमार गावित, आ. चंद्रकांत रघुवंशी व आ उदेसिंग पाडवी यांना लिपिकाच्या मागण्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले, मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या विचार करताना राज्यातील सर्व कार्यालयातील लिपिक सवर्गीय कर्मचारी सुधारित ग्रेड वेतन समितीत विचार करणेबाबत जिल्ह्यातील आमदारांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की,राज्य शासनाच्या सर्वच शासकीय निमशासकीय विभागातील लिपिक संवर्गाच्या वेतनश्रेणीबाबत चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगात वेतन समानीकरणात अन्याय झाला आहे. नेहमीच शासन लिपिकांना दुय्यम स्थान देऊन त्यांचे वेतनश्रेणी व इतर न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. राज्यातील सर्वच स्तरावरील लिपीक संवर्ग यात भरडला गेला आहे. त्याला नेहमीच गृहीत धरले जाऊन त्याच्यावर होणार्‍या अन्यायाची दखल घेतली जात नाही. याच जाणीवेतून राज्य शासनाच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील लिपीक सवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय हक्क परिषदेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. समान काम, समान पदनाम व समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे याकरिता सर्व कार्यालयातील लिपिक एक झालेले आहेत. महाराष्ट्र शासन निर्णय नुसार मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या विचार केला त्याबद्दल आपले अभिनंदन ते पण आमच्या एक भाग आहेत. मंत्रालय लिपिक संवर्गाच्या विचार करताना महाराष्ट्रातील सर्व राज्यातील कार्यालयातील लिपीक संवर्गीय कर्मचारी यांच्या पण विचार करून निर्णय घ्यावा यासह लिपिकांच्या ग्रेड वेतन सुधारणा करून समान पदनाम समान काम समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करावे. डीसीपीएस, एनपीएस योजना बंद करून मूळची 1982 ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना सरसकट लागू करावी. पदोन्नतीधारकास वरिष्ठ पदाचे किमान मुळ वेतनासाठी अधीसुचनेत सुधारणा करणे. लिपिक संवर्गातील पदे कंत्राटी निर्माण न कर्ता रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी. या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी व वरील लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या रास्त व न्याय मागण्यांबाबत बैठकीची वेळ देऊन आमच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय द्यावा या आशयाचे निवेदन आ. विजयकुमार गावित, आ. चंद्रकांत रघुवंशी व आ उदेसिंग पाडवी यांना देण्यात आले.निवेदनावर संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र गिरासे कार्याध्यक्ष डी. पी. महाले, उपाध्यक्ष हे.आर. मरसाळे, किशोर त्रिकाळ, महेंद्र सूर्यवंशी, योगेश सूर्यवंशी, विवेक पोतदार, दिलीप पाटील, आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

