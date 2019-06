नंदुरबार म्हसावद येथील धनगर समाजाचा स्तुत्य पायंडा Nikhil Wani Share









विनोद ठाकरे

म्हसावद । आपल्या लोककल्याणकारी प्रशासनामुळे जगभरात प्रख्यात मावळ प्रांताच्या कर्मयोगिनी पुण्यश्लोक अहिल्यामाता होळकर यांची 294 वी जयंती त्यांनी दिलेल्या मानवतेच्या शिकवणीनुसार साजरा करत म्हसावद ता.शहादा येथील धनगर समाजाने एक नवीन आदर्श उभा केला आहे. म्हसावद येथे अहिल्याबाई होळकर जयंतीनिमित्त जमा केलेला 45 हजाराचा निधी समाजातील एका गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी देवून एक नवा पायंडा पडला आहे. माणुसकी अजूनही जिवंत आहे याची प्रचिती यानिमित्ताने पहायला मिळाली आहे. राज्यातील धनगर समाजातर्फे 31 मे रोजी अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. म्हसावद येथील धनगर समाज या औचित्याचा उपयोग समाजसुधारणा तथा मानवतावादी कामांसाठी करून घेत असतो. दि.13 मे रोजी गावातील साधारण परिस्थिती असलेले संजय माधव धनगर (वय-50 वर्षे) यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. संजय धनगर यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी व चार मुली आहेत. पैकी एका मुलीचा विवाह झाला आहे. त्यांच्या अश्या अचानक जाण्याने परिवराचा मोठा आधारच हरवला. या जाणिवेने समाजात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत होती. अश्या परिस्थतीत समाजातील तरुणांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून पुण्यश्लोक अहिल्यामातेच्या यंदाच्या जयंतीवर होणारा खर्च गोळा करून मुलींच्या भविष्याकरिता सुरक्षित करण्याचे नियोजन केले. तसा संदेश व्हॉट्स अ‍ॅप गृपवर टाकण्यात आला. या संदेशाला प्रतिसाद देत समाजातील लोकांनी मनाचा उदारपणा दाखवित सुमारे 50 हजार रूपयांचा मदत निधी गोळा केला. यापैकी काही निधी संजय धनगर यांच्या दशक्रिया तथा उत्तरक्रिया विधी करीता रोखीने देण्यात आला आणि तीन अविवाहित मुलींच्या नावे प्रत्येकी 15 हजार रुपये लाभाच्या योजनेत गुंतवण्यात आले. समाजाच्या ह्या बांधिलकीने परीवाराचे अश्रू अनावर झाले. एकीकडे जयंतीच्या निमित्ताने मोठमोठे डीजे लावून सामाजिक पैश्यांची उधळण केली जात असतांना म्हसावद येथील धनगर समाज दरवर्षी काहीतरी वेगळेपणाने जयंती साजरा करतो. सन 2013 साली समाजप्रबोधन व्याख्यान तथा तरुणांसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. सन 2014 ला जयंतीनिमित्ताने समाजात साखरपुडा व बस्ता बंदीचा जाहीर निर्णय घेऊन मोठ्या सुधारणेकडे पाऊल टाकले. 2016 साली रक्तदान शिबिर आयोजन करून 85 रक्तदात्यांचा सन्मान करण्यात आला. सन 2018 ला वाचनालयाचे उदघाटन जयंतीच्या निमित्ताने करण्यात आले. यावर्षी अहिल्यामातेने दाखवलेल्या सामाजिक दातृत्वाचा आदर्श घेत मृत बांधवाच्या परीवारास आर्थिक साहाय्य करून खर्‍या अर्थाने मृतात्म्यास श्रद्धांजली आणि पुण्यश्लोक अहिल्यामातेस जयंतीनिमीत्त अभिवादन करण्यात आले. यानिमित्ताने संपूर्ण धनगर समाजबांधव उपस्थित होता.

