नंदुरबारात 91 लाख वृक्षांची लागवड

राकेश कलाल

नंदुरबार । राज्य शासनाने यावर्षी राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत नंदुरबार जिल्हयात 91 लाख 44 हजार 700 वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभुमीवर 89 लाख 82 हजार 212 रोपे तयार करण्यात आली असून 82 लाख 69 हजार 245 खड्डे खोदण्यात आले आहेत. यंदा वृक्ष लागवडीची माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक रोपाची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. परंतू वृक्षलागवडीची इत्यंभूत माहिती ठेवण्यात येत असली तर प्रत्येक वृक्षाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रशासनाकडून ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. तरच शासनाचा वृक्षलागवडीचा पर्यायाने पर्यावरण रक्षणाचा उद्देश सफल होणार आहे. राज्य शासनाने सन 2019 साठी 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत नंदुरबार जिल्हयाला 91 लाख 44 हजार 700 वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. यापैकी वनविभाग 47 लाख, सामाजिक वनीकरण विभाग 20 लाख, कृषि विभाग 2 लाख 92 हजार 650, आदिवासी विकास विभाग 50 हजार 900, जलसंधारण विभाग 24 हजार 850, महिला व बालकल्याण विभाग 13 हजार 600, ग्रामविकास विभाग 18 हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 39 हजार 600, ग्रामपंचायत 19 लाख 4 हजार 600, शालेय शिक्षण विभाग 35 हजार 550, सहकार खाते 13 हजार, अल्पसंख्यांक विभाग 8 हजार 700 एवढया वृक्षांची लागवड करणार आहेत. याशिवाय इतर 30 ते 35 शासकीय विभागांनाही पाचशे ते पाच हजार वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. यासाठी लागणारी रोपे व खड्डे खणण्यात आले आहेत. 91 लाख 44 हजार 700 वृक्षांची लागवड जिल्हयातील 6 हजार 582 ठिकाणांवर करण्यात येणार असून त्याठिकाणी आतापर्यंत 89 लाख 69 हजार 245 खड्डे खोदण्यात आले आहेत. तसेच 89 लाख 82 हजार 212 वृक्षांची रोपे तयार करण्यात आली आहेत. उर्वरित रोपे लागवडीचे काम प्रगतीपथावर आहे. या रोपांमध्ये साग, आंबा, लिंब, उंबर, वड, पिंपळ, बांबु, जांभुळ, आवळा आदी चाळीस ते पन्नास प्रकारच्या वृक्षांचा समावेश आहे. यंदा वृक्षलागवडीसाठी करण्यात येणार्‍या प्रत्येक खड्डयाची तसेच रोपांची माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावर सादर करण्यात येत आहे. दररोज खोदण्यात येणार्‍या खड्डयांची माहिती त्याच दिवशी संकेतस्थळावर टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीचा डाटा ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. वृक्षलागवडीची इत्यंभूत माहिती ऑनलाईन पाठवली जात असली तरी लागवड केलेल्या वृक्षांची स्थिती काय आहे, त्यांचे संवर्धन होते आहे काय? पावसाळयात त्यांना पावसाचे पाणी मिळेल परंतू नंतर काय? सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता वेळेवर पाऊस येईलचे असे नाही, आलाच तरी त्याचे सातत्य राहीलच असे नाही. पाऊस कमी झाला तर या वृक्षांची देखभाल, त्यांना पाणी कसे देणार, याचीदेखील खबरदारी शासनाने घेण्याची गरज आहे. अन्यथा दरवर्षी मोठा गाजावाजा करुन वृक्ष लागवड केली जाते. अधिकारी, पुढार्‍यांच्या हस्ते वृक्ष लागवड केली जाते, त्यांचे छायाचित्र वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केले जातात, वृत्तवाहिन्यांवर चित्रीकरण दाखविले जाते. परंतू फोटोसेशन झाल्यानंतर त्या वृक्षांकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. त्या वृक्षाची स्थिती काय आहे, ते जगले की नाही याचा पत्ताच कोणाला लागत नाही. प्रशासनातर्फेदेखील केवळ शासनाची योजना आहे म्हणून तेवढयापुरते त्यात लक्ष घातले जाते, नंतर परिस्थिती जैसे थे असते. बहुतांशवेळा केवळ कागदावर वृक्ष लागवड केली जाते, तशी माहिती प्रसिद्धीला देण्यात येते, त्यावरील निधी खर्च केला जातो, प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच असते. त्यामुळे वृक्ष लागवड झाल्यानंतर त्यांचे संगोपनही तेवढेच महत्वाचे आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. विकासाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्व वनराईला आहे. आज सर्वत्र वनराई नष्ट झालेली दिसते. ती वनराई पुन्हा निर्माण करुन नंदनवनात रुपांतर झाले तरच जीवन जगता येणार आहे. अन्यथा कितीही भौतिक विकास झाला तरी तो शून्य आहे. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे या अभंगातून संत तुकारामांनी वृक्षांना सगेसोयर्‍याची उपमा दिली आहे. अनेक कवींनी झाडे वेली यांच्यावर कविता केल्या आहेत. झाडे आहेतच तशी महत्त्वपुर्ण. झाडे आहेत म्हणून जीवन आहे. ज्या दिवशी झाडे संपतील त्या दिवशी पृथ्वीवरील जीवन संपलेले असेल. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये झाडांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सध्या निसर्गाचा समतोल ढासळत चालला असल्याने त्याचे परिणाम आपणाला पहावयास मिळत आहेत. निसर्गाचे चक्र बदलल्याने कधी अवेळी पाऊस पडतो तर कधी पडतच नाही. आज सर्वत्र वनराई नष्ट होत चाललेली वनराई पुन्हा निर्माण करुन नंदनवनात रुपांतर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण झाडांची मुळे पाणी धरुन ठेवतात तसेच ढगांनाही थांबवण्याचे काम करत असतात. त्यामुळे पर्जन्यमान चांगले होत असते. जंगल, वृक्षांमुळे प्रत्येकाची मानसिकता बदलत असते. सर्जनशिलता येत असते. म्हणूनच वृक्षलागवड ही काळाची गरज आहे. मात्र, वृक्षलागवड करतांनाही सर्व प्रकारच्या झाडांची लागवड होणेही गरजेचे आहे. आज पावसाचे पाणीही अडवले जात नाही, जिरवले जात नाही. हा निसर्गाचा बिघडलेला समतोल विकासातला प्रमुख घटक आहे. वृक्षतोडीमुळे उष्णतेचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यासाठी पर्यावरणाचा विचार करणे आवश्यक आहे. वृक्षतोड अफाट वाढल्याने त्याचा परिणाम आपल्याला जाणवत आहे यासाठी प्रत्येकाने घरी, शेतात वृक्षारोपण करुन त्याची जोपासना केली पाहिजे. याकरिता पर्यावरण साक्षरता मोहिम राबविण्याची आवश्यकता आहे. निसर्गावर आपणाला मात करता येत नाही त्या माध्यमातून आपणाला प्रगती करता येते. जीवन सुखाने जगण्यासाठी पर्यावरणासंबंधी जागरुकता होणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहिल्यास ऑक्सिजनचे सेंटर काढावे लागतील. पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी जिल्ह्यात वनराई निर्माण करण्याची योजना राबवणे गरजेचे आहे.

