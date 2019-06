नंदुरबार तळोदा पालिकेतर्फे अपंगबांधवांना व्हील चेअर वाटप Nikhil Wani Share











मोदलपाडा । वार्ताहर – तळोदा शहरातील नगरपालिकेत 5 टक्के निधी अपंगांसाठी राखीव असतो व तसा शासनाचा निकष आहे. या अनुषंगाने आज तळोदा पालिकेत अपंगांसाठी व्हील चेअर सायकल वाटपाचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या हस्ते घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित नगराध्यक्ष अजय परदेशी, उपनगराध्यक्षा भाग्यश्री चौधरी, तहसीलदार पंकज लोखंडे, गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे, न.पा. मुख्याधिकारी जनार्दन पवार आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांचा तळोदा तालुक्याचा आज विविध गावातील दुष्काळी पाहणी दौरा केला. यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी तळोदा पालिकेलादेखील भेट दिली. यावेळी पालिकेच्या अपंग निधीतून 8 लोकांना व्हील चेअर सायकल वाटप करण्यात आली. यावेळी अपंग प्रहार संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ.राजू कलाल, तालुका अध्यक्ष मंगलचंद जैन, शहर अध्यक्ष दिलीप जोहरी, महिला अध्यक्षा रशीला बेन जैन उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांनी पालिकेला आरोग्य, स्वच्छतेसंबंधी सूचना केल्या. कर्मचार्‍यांनादेखील सूचना देण्यात आल्या. यावेळी नगराध्यक्ष अजय परदेशी यांनीदेखील मनोगत व्यक्त केले. यावेळी नगरसेवक रामा ठाकरे, योगेश पाडवी, सुभाष चौधरी, अनुपकुमार उदासी, जालिंधर भोई, हेमलाल मगरे, सुरेश पाडवी आदी उपस्थित होते. यावेळी पालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी विजय सोनवणे, राजेंद्र माळी, नितीन शिरसाठ यांसह पालिकेचे पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन व आभारप्रदर्शन मुख्याधिकारी जनार्दन पवार यांनी केले. दरम्यान यावेळी पालिकेच्या स्वच्छतेच्या ठेकेदार नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून मनमानी काम करत असल्याची तक्रार प्रभाग क्रमांक 2 मधील व्यापार्‍यांनी जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे व उपस्थित मान्यवरांसमोर उघडपणे केली. पहिल्या पावसातच या भागातील काही घरांमध्ये व दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून याबाबत पावसाळ्यापूर्वी गटारीच्या गाळ काढून त्याची साफसफाई करण्यासंदर्भात आवश्यक त्या सूचना देऊनदेखील स्वच्छता विभाग स्वच्छतेच्या ठेकेदार व संबंधित विभागाने दुर्लक्ष केल्याने हे नुकसान झाल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांकडे गार्‍हाणे मांडले. याची तात्काळ दखल घेत मंजुळे यांनी पालिका कर्मचारी स्वच्छता विभाग या सर्वांची बंदिस्त सभागृहांमध्ये बैठक बोलावून कर्मचार्‍यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या. याबाबत लवकरच साफसफाई केली जाणार असल्याने ही समस्या लवकरच सुटेल असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. याबाबत मुख्याधिकारी जनार्दन पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, या भागातील गटारीवर ठिकठिकाणी अतिक्रमण असल्याने त्याच्या खाली सफाई कामगारांना जाणे शक्य नसून याठिकाणी गुदमरून मृत्यूदेखील होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेता इतर आधुनिक तंत्राचा वापर किंवा साहित्याचा वापर करून या भागातील गटार्‍यांमधील घाण कचरा लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी दै.देशदूत शी बोलताना सांगितले.

