नाशिक नांदगाव तालुका दुष्काळ दौरा : टँकरच्या पाण्यावर फळबागा जगवण्यासाठी धडपड











नांदगाव । संजय मोरे तालुक्यातील विहिरींंनी तळ गाठल्याने फळबागा तोडण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. मात्र, तालुक्यातील पिंपरखेड येथील शेतकर्‍यांची उन्हाच्या तडाख्यात ठिबक सिंचनाद्वारे व पाण्याचे काटेकोर नियोजन, जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर फळबाग जगण्याची धडपड सुरू आहे.

यावर्षी जेमतेम पाऊस पडल्याने डिसेंबर महिन्यातच विहिरींनी तळ गाठला. जानेवारी महिन्यातच तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्यावर टँकरच्या पाण्यावर फळबागा जगविल्या. हा खर्च वाढवल्याने शेतकर्‍यांनी पाणीपुरवठा थांबवला. तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांना फळबागा तोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. फळबागांना मुलाप्रमाणे जीव लावला. त्यावर आज कुर्‍हाड चालवण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे, असे एका शेतकर्‍याने सांगितले. तालुक्यातील पिंपरखेड येथील शेतकरी रामचंद्र सोमवंशी यांनी पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करून तब्बल तीन महिन्यांपासून हजारो रुपये खर्च करून तळ हातावरील फोडाप्रमाणे 12 एकर फळबाग रोज 8 ते 10 टँकर विहिरीत सोडून ठिबकद्वारे फुलवली आहे. त्यांनी गेल्या वर्षी तीन एकर क्षेत्रात 3000 द्राक्षांची रोपे, चार वर्षांपूर्वी तीन एकर क्षेत्रावर डाळिंब (1200 रोपे ) तर सहा एकर क्षेत्रात 900 झाडे मोसंबीची लावली आहेत. ठिबक सिंचनाद्वारे व पाण्याचे काटेकोर नियोजन, जिद्द, चिकाटीच्या मेहनतीवर आज फळबाग जगण्याची धडपड सुरू आहे. तालुक्यात दहा वर्षांत सरासरी 497 मि. मी. पडणारा पाऊस चालू हंगामात अवघा 195 मिमी पडल्याने परिसरात नोव्हेंबर- डिसेंबरपासूनच दुष्काळ सुरू आहे. नद्या, नाले, विहिरी, तलाव, पाणवठे यांनी केव्हाच तळ गाठला होता. दिवसेंदिवस दिवस उन्हाची तीव्रता अधिक वाढत असून त्याचा परिणाम फळबागावर दिसू लागला आहे. फळबागेतील उभे झाडे होरपळू लागली आहेत. आता पाणी देऊनही उभी झाडे माना टाकू लागली आहेत. पाऊस वेळेवर आला नाही तर हातातोंडाशी आलेली फळबाग येईल की नाही, खर्च फिटेल की नाही, हा प्रश्न मनाला चटका लावून जात आहे. – रामचंद्र सोमवंशी, शेतकरी पिंपरखेड.

