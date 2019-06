Featured सार्वमत नगर जिल्ह्यात उद्या ग्रामसभा Sarvmat Digital Share











पाणी वाचवा, मोदींचे सरपंचांना पत्र अहमदनगर (प्रतिनिधी)- येणार्‍या पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरपंचांना पत्र लिहून केले आहे. दरम्यान, नगर जिल्ह्यातही या पत्राची दखल घेण्यात आली असून जिल्हाभरातील सरपंचांना ग्रामसभा आयोजित करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले आहे. त्यानुसार शनिवार दि. 22 जून रोजी गावोगावी ग्रामसभा घेण्याचे सरपंचांना कळविण्यात आले आहे. या पत्रात मोदी यांनी म्हटले आहे की, वर्षा ऋतूचे आगमन होत आहे. आपण भाग्यवान आहोत की, देवाने आपल्याला पावसाची देणगी दिली आहे. या ईश्‍वरी भेटीचे आदर करणे आपले कर्तव्य आहे. यासाठी पाऊस सुरु झाल्या झाल्या पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त संकलन करण्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेताची बांध बंदिस्ती, नदी नाल्यांमध्ये बंधारे, तलावांचे खोलीकरण, सफाई, वृक्षरोपण करत शेतामधील पाणी शेतामध्ये आणि गावातील पाणी गावांमध्येच साठले पाहिजे. आपण जर या उपाययोजना केल्या तर फक्त शेतीमधील उत्पादन वाढणार नाही तर पाण्याचे मोठे संकलन होऊन गावाच्या विविध कामांना त्याचा उपयोग होईल. माझी आग्रही विनंती आहे की, आपण ग्रामसभा बोलावून माझ्या पत्राचे सामुहिक वाचन करुन, मी सांगितलेल्या जलसंधारणाच्या विविध सुचनांचा विचारविनीमय करावा. मला विश्‍वास आहे की, ग्रामिण पातळीवर आपण सर्व मिळुन पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवूण उपकृत करावे. ज्याप्रमाणे आपण आपण स्वच्छता अभियानात व्यापक सहभाग घेत चळवळ करत हे अभियान यशस्वी केले. याचप्रमाणे माझा आग्रह आहे की, पाणी या आपल्या आगामी अभियानाला जनआंदोलनाचे स्वरुप देत याला यशस्वी करण्यासाठी आपण याचे नेतृत्व करत, अशक्यप्राय गोष्टींना शक्य करावे, असे पत्रात नमूद केले आहे. या पत्राची जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आणि झेडपीचे सीईओ विश्‍वजित माने यांनी दखल घेतली. या पत्राच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व विस्तार अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन याबाबतची माहिती दिली. तसेच सर्व सरपंचांना पत्र देण्याची सूचना देण्यात आली. शिवाय या ग्रामसभेची जबाबदारी अधिकार्‍यावर देण्याचे सूचित केले. त्यानुसार श्रीरामपूर, संगमनेर, राहुरी तसेच सर्व तालुक्यांतील सरपंचांना गुरूवार दि.22 जून रोजी ग्रामसभा घेण्याचे कळविण्यात आले आहे.

