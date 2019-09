PhotoGallery : मुंबईत मुसळधार; वाहतूक सेवा ठप्प

मुंबई : मुंबई-पुण्यात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढला असून गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत वाहतूक खोळंबली आहे. या मुसळधार पावसामुळे मुंबईसह उपनगरातील वाहतूक सेवेवर परिणाम झाला आहे. तसेच पुण्यातील खडकवासला, मुळशी, पवना धरणातून हजारो क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरु करण्यात आला आहे.

दरम्यान या पावसामुळे चाकरमान्यांचे वेळापत्रक कोलमडले असून मध्य, आणि हार्बर रेल्वे वाहतूक २० ते २५ मिनिटे उशिराने सुरू आहे. तसेच तांत्रिक बिघाडामुळे पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. मुंबईसह उपनगरात खड्यांमुळे रस्ते वाहतूकही धिम्या गतीने सुरू आहे. वेस्टर्न आणि इस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील वाहतूक संथगतीने सुरू आहे.

Stuck in toooo much traffic and toooo much rain ..Aamchi Mumbai 😱😱😱😱😩😩😩😩😩 pic.twitter.com/SJsKGHnLKt

— ameesha patel (@ameesha_patel) September 2, 2019