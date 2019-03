गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे निधन

गोवा : गेल्या काही दिवसांपासून गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची प्रकृती खालावली होती दरम्यान आज सायंकाळी त्यांचे निधन झाले आहे. मनोहर पर्रीकरांची प्रकृती गेल्या दोन तीन दिवसांपासून अधिक खालावल्याची माहिती मिळाली होती. त्यावरून दिवसभर राज्यात आणि राज्याबाहेरही या गोष्टीची चर्चा होती.

Extremely sorry to hear of the passing of Shri Manohar Parrikar, Chief Minister of Goa, after an illness borne with fortitude and dignity. An epitome of integrity and dedication in public life, his service to the people of Goa and of India will not be forgotten #PresidentKovind

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 17, 2019