‘चला हवा येऊ द्या’ मध्ये आमिर खानने पत्नीला दिली अशी साद

मुंबई : नुकताच अमीर खानने त्याचा आगामी चित्रपटाची घोषणा केल्यानंतर तो नुकताच चला हवा येऊ द्याच्या सेटवर आला. या दरम्यान त्याने किरण राव सोबतच फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत ‘जगातील सर्वात गोड , माझी बायको’ असे कॅप्शन दिले आहे. हा फोटो सोहसील मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

The cutest in the world… mazi baiko ❤ pic.twitter.com/1azLWw0jSF

— Aamir Khan (@aamir_khan) March 22, 2019