कोकणात मान्सून दाखल; हवामान खात्याकडून अधिकृत माहिती

मुंबई | प्रतिनिधी

दुष्काळाच्या तीव्र झळानंतर ज्याची गेल्या अनेक दिवसांपासून आस लागून होती तो मान्सून अखेर कोकणच्या किनारपट्टीवर येऊन धडकला आहे.

यावर्षी राज्यात काहीशा उशिराने दाखल झाला असला तरी अद्याप बळीराजा पावसाच्या आगमनासाठी आतुर झाला आहे. हवामान खात्याने कोकणात मान्सून दाखल झाल्याची खुशखबर नुकतीच जाहीर केली.

येणाऱ्या थोड्याच दिवसांत मान्सून राज्यात हजेरी लावण्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आला आहे.

Monsoon onset declared in parts of south Konkan and parts of south Madhya Maharashtra today.

The monsoon northern limit is passing from 17 N, Ratnagiri, Kolhapur, Shimoga, Salem, Cuddalore,.. Gangtok

Conditions are favourable for some more parts of Maharashtra in next 2,3 days.

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 20, 2019