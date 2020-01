Featured maharashtra मुख्य बातम्या सार्वमत युवा आमदारांनी साधला तरुणाईशी संवाद Dhananjay Shinde Share











पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, आ. रोहित पवार,

आ. धीरज देशमुख, आ. ऋतुराज पाटील, आ. झिशान सिद्दकी यांच्या रंगल्या गप्पा

पार्श्‍वगायक अवधूत गुप्ते यांनी घेतल्या मुलाखती… संगमनेर (प्रतिनिधी) – नमस्ते मोदी साहेब, रोहित पवारांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन, मी उद्धव ठाकरे यांचा मुलगा त्यामुळे मला धक्के बसतच नाही…., माझा जोडीदार मीच निवडणार आदिती तटकरे यांचे बेधडक उत्तर.., महाराष्ट्र देशात नंबर वनच राहिल..धीरज देशमुख यांचा आत्मविश्‍वास…मटनाच्या तांबड्या रस्स्याला पहिली पसंती देणारे कोल्हापूरचे आमदार ऋतुराज पाटील यांचे तरुणाईवरील प्रेम…शिवसेनेच्या उमेदवाराला पराभूत करुन विधानसभेत वयाच्या 27 व्या वर्षी पाऊल टाकणारे काँग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दकी यांना आवडणारा सलमानखान आणि शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरेंच्या मताची अपेक्षा…अशा दिलखुलास संवादाने अमृतवाहिनी शिक्षण संस्थेमध्ये आयोजित ‘तरुणाईशी संवाद’ या कार्यक्रमातून युवा आमदारांच्या मनातल्या गोष्टींना वाट मोकळी करुन अवधूत गुप्ते यांनी तरुणाईला हास्यकल्लोळात नेले. नमस्ते मोदी साहेब रोहित पवार बोलतोय…

नमस्ते मोदी साहेब, रोहित पवार बोलतोय. नाव आपण ऐकलं असेल. साहेब काही नाही, थोरात साहेबांनी संगमनेरमध्ये कार्यक्रम ठेवला होता. त्याठिकाणी आलो होतो. अनेक युवक-युवती आले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आली आहे. त्यामुळे गेली पाच वर्ष जो विकास झाला नव्हता तो आता होईल, अशी बातचीत कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भ्रमणध्वनीहून केली….निमित्त होते. संगमनेर येथील अमृतवाहिनी शिक्षण संस्थेच्या मेधा महोत्सवातील संवाद तरुणाईशी….गीतकार अवधूत गुप्ते यांच्या कल्पनेतील टास्क…कोणत्याही व्यक्तीला फोन लावायचा आणि त्याच्याशी बोलायचे…रोहित पवार बोलले ते थेट पंतप्रधानांशीच…आगामी काळात युवक-युवतींना चांगली नोकरी मिळावी यासाठी जे इंडस्ट्रियल धोरण आहे ते गेल्या काही वर्षांमध्ये अडचणीचे झालं आहे. त्या धोरणांमध्ये आपण बदल कराल अशी इच्छा आहे. त्यामुळे राज्याच्या युवक-युवतींना नोकरी मिळेल. शेतकर्‍यांच्या अडचणींकडे लक्ष द्या. आम्ही सर्वजण खूश आहोत. इथली लोकं देखील खूश आहेत. पण आपण केंद्र सरकारमध्ये थोडेसे बदल करावेत. चारच वर्षे राहिली आहेत. आपण लक्ष द्याल आणि देशाची जनतेची काळजी घ्याल. आपण बिझी असाल आपला जास्त वेळ घेत नाही. धन्यवाद! उद्धव ठाकरे यांचा मुलगा..धक्का बसणारच नाही- आदित्य ठाकरे

प्रत्येक घटनेकडं शांतपणे पाहणार्‍या व त्यावर संयमी प्रतिक्रिया देणार्‍या उद्धव ठाकरे यांचा मी मुलगा आहे. त्यामुळं मला कुठल्याही गोष्टीचा धक्का वगैरे बसत नाही, असं राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.

‘रॅपिड फायर’ फेरीत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना आदित्य ठाकरे यांनी दिलेल्या हजरजबाबी उत्तरं दिली आणि उपस्थितांची मनं जिंकून घेतली.

अजित पवार यांनी भल्या पहाटे शपथ घेतली तेव्हाचा धक्का मोठा होता की संजय राऊत लीलावतीमध्ये दाखल झाल्याचा? या प्रश्‍नावर आदित्य यांनी खास ठाकरी शैलीत उत्तर दिलं. ‘उद्धव ठाकरे यांचा मुलगा असल्यानं मी कुठल्याही गोष्टीचा धक्का घेत नाही. त्यामुळं मला या दोन्ही घटनांचा धक्का बसला नाही. शिवाय, आमची मैत्री पक्की असल्यानं धक्का लागण्याचं काही कारण नव्हतं. धक्का बसलेले विधानभवनात आमच्या समोर आहेत, असा टोला त्यांनी भाजपला हाणला.

राज ठाकरे कि नारायण राणे यांच्यापैकी कोणाचा राग जास्त येतो, असं विचारलं असता आदित्य म्हणाले, राजकारणात जे काही घडतं, तो त्याचा एक भाग असतो. त्याचा राग मनात ठेवायचा नसतो. मी सुद्धा या सगळ्याकडं त्याच दृष्टिकोनातून पाहतो. पंकजा आणि खडसे दोघेही जवळचे!

पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे या दोन नेत्यांपैकी कोण अधिक जवळचं आहे, या प्रश्‍नावरही आदित्य ठाकरे यांनी अत्यंत हुशारीनं उत्तर दिलं. ‘महाविकास आघाडी’साठी सध्या हे दोन्ही नेते जवळचे आहेत, असं ते म्हणाले. आई मुलाची जबाबदारी तो मोठा होईपर्यंत घेते, नंतर ती जबाबदारी दुसर्‍या कुणाकडे देते. रश्मी वहिनींनी किती वर्षे तुमची जबाबदारी घ्यायची असा प्रश्‍न आदित्य ठाकरेंना अवधूत गुप्तेंनी विचारला असता उपस्थितांनी एकच जल्लोष केला. या प्रश्‍नावर आदित्य ठाकरे म्हणाले, ‘आता आमदार म्हणून माझी जबाबदारी आईने मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवली आहे. त्यावर अवधूत गुप्तेंनी पुन्हा विचारलं, आम्हाला मध्ये मध्ये बातम्या येत असतात, आप कुछ भी बोलो, हमे आपकी बात पटनी चाहिए. आपका उत्तर पटानी चाहिए. यावर आदित्य ठाकरे यांनी तुमची दिशा चुकलेली आहे, असं म्हणताच एकच जल्लोष झाला. माझा जोडीदार मीच निवडणार-आदिती तटकरे

आदित्य ठाकरे यांच्या लग्नाचा विषय त्यांच्या आईकडे सोपविला आहे. मी मात्र, माझा जोडीदार स्वतःच निवडणार आहे, असे बेधडक उत्तर उद्योग व खाण राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. तरुण आमदारांमध्ये पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, आमदार झिशान सिद्दकी, मंत्री आदिती तटकरे या अविवाहीतांना त्यांच्या लग्नाच्या विषयावर छेडण्यात आले. या प्रश्‍नावर आदिती तटकरे यांनी मात्र बेधडक उत्तर दिले. बाबा (स्व. विलासराव देशमुख) आमचे हिरो-धीरज देशमुख

बाबांचा प्रवास आमदारकी, मंत्रीपद ते मुख्यमंत्री असा झालेला मी पाहिलाय. एक मुलगा म्हणून खंत असायची की माझे बाबा माझ्यासोबत कमी वेळ घालवतात. मला वडिलांचा सहवास फार मिळाला नाही. पण आज निवडणूक लढताना, सभागृहात जाताना मला बाबा समजायला लागले, त्यामुळे बाबांनी समाजासाठी खूप केल्याचं जाणवलं. एखादा व्यक्ती आपल्या कुटुंबासाठी खूप काही करु शकतो, पण इतरांच्या कुटुंबासाठी किती करु शकतो. माझे बाबा माझ्यासाठी हिरो आहेत, पण असे अनेक तरुण मला भेटतात जे म्हणतात, तुमचे बाबा आमचे हिरो आहेत, त्याचा अभिमान मला आजही वाटतो असं धीरज देशमुखांनी सांगितलं.

अवधूत गुप्ते यांनी धीरज देशमुखांचं कुठल्या भावावर जास्त प्रेम आहे असा प्रश्‍न विचारला. त्यावर क्षणाचाही विलंब न करता लगेच ‘रितेश’ असं उत्तर धीरज देशमुख यांनी दिलं. त्यामुळे त्यांचं रितेश वरील प्रेम दिसून आलं. करिअर निवडताना बॉलिवूड आणि राजकारण यांच्यापैकी राजकारणाचं पारडं कसं जड झालं, असा प्रश्‍न विचारण्यात आला. त्यावर, लहान भाऊ म्हणून नेहमी माझ्यासमोर एक प्रश्‍न होता. मोठे भाऊ जे काम करताता त्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकत समोर जाण्याचे संस्कार घरातूनच आपल्यावर होत असतात. माझ्या घरच्यांचीही हिच अपेक्षा होती. माझा एक भाऊ राजकारणात आहे एक बॉलिवूडमध्ये आहे. मात्र या दोन्ही फिल्डमध्ये लोक ठरवतात, की तुम्ही टिकणार की नाही. या फिल्डमध्ये यायचं हे आपण ठरवतो, तिकीट पक्ष देतो, पण निवडून द्यायचं की नाही हे लोक ठरवतात. लातूरच्या लोकांनी ठरवलं, मी राजकारणात यायचं आणि मी निवडून आलो असं धीरज देखमुख म्हणाले.बाळासाहेब थोरात हे लातूरचे पालकमंत्री होते त्यामुळे त्यांच्याशी आमचा स्नेह होता. बाबा मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्यासोबत विमानात फिरण्याचा छंद पूर्ण व्हायचा. बाळासाहेबांच्या आणि साहेबांच्या जेव्हाही बैठका किंवा दौरा असायचा. लातूरची कुठलीही अडचण असेल तर ते आवर्जून बाळासाहेबांना फोन करायचे, बाबांना माहित होतं की नगरपेक्षा जास्त न्याय ते लातूरला देऊ शकतील. 1999 साली बाळासाहेब थोरात यांनी बाबांकडून कृषी खातं मागितलं आणि बाबांनी ते लगेच दिलं. कारण त्यांना माहित होतं, की बाळासाहेब हे या खात्याला न्याय देवू शकतील.विलासराव देशमुख यांच्या नजरेतील मराठवाडा हा दुष्काळमुक्त मराठवाडा आहे, आमच्या महाविकास आघाडी सरकारचे काही निर्णय हे दुष्काळमुक्तीसाठी घेण्यात आले आहेत. संपूर्ण मंत्रिमंडळ त्या विचाराने चालत आहे. महाराष्ट्र हा नंबर एक होता आणि राहिल हे त्यांचं स्वप्न होतं. मला खात्री आहे की महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून यापुढे महाराष्ट्रात विकासाचाच पॅटर्न चालेलं असा विश्‍वास धीरज देखमुख यांनी यावेळी व्यक्त केला. आता नक्की वेळ देईल-ऋतुराज पाटील

संसारीक व लोकप्रतिनिधी अशा दोन्ही गोष्टींवर काम सध्या सुरु आहे. घरच्यांना वेळ देणं शक्य होत नाही. पण थोडा वेळ काढून नक्की फिरायला जावू असं आपल्या कारभारनीला आ. ऋतुराज पाटील यांनी ‘टास्क’मधून बोलतांना आश्‍वासीत केले. कोल्हापूरच्या तांबड्या रस्स्याला पहिली पसंती देत आवडी हिरोईन दिपीका पदुकोन असल्याचे सांगितले. तरुणाईच्या मनातलं ओळखून त्यांच्यासाठी काय करता येईल, हा महाराष्ट्र तरुणांच्या हातात आहे. आता तर आम्ही सर्व तरुण मंडळी विधानसभेत आहोत, तरुणाईला पुरेपुर न्याय मिळेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. ठाकरेंच्या मतासाठी शिवसेनेला पसंती-झिशान सिद्दकी

काँग्रेस व्यतीरिक्त शिवसेना की राष्ट्रवादीला पसंती या अवधूत गुप्तेंच्या प्रश्‍नावर उत्तर देतांना आ. झिशान सिद्दकी म्हणाले, शिवसेना, कारण माझा मतदार संघच शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. मुख्यमंत्री, एक कॅबिनेट मंत्री या मतदार संघात असतांना पुन्हा मला संधी मिळण्यासाठी व ठाकरे यांचे मत मिळण्यासाठी शिवसेनेला पसंती देईल, असे ते म्हणाले. आवडता हिरो सलमान खान असल्याचे सांगत राजकारणात वडीलांनी केलेले काम डोळ्यासमोर होते. युथ काँग्रेसमध्ये काम करतांना ग्रांऊंड लेव्हलपासून काम केले, त्याचा आज फायदा झाला.

