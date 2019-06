Featured सार्वमत बल्लाळांच्या बदलीत महापौरांचा हात Sarvmat Digital Share











शिवसेनेचा आरोप । अभियंत्यांच्या मालमत्तेची माहिती द्या अहमदनगर (प्रतिनिधी) – वर्षानुवर्षे नगररचना (टीपी) विभागात ठाण मांडून बसलेले कनिष्ठ अभियंता के. वाय बल्लाळ यांच्या बदलीनंतर त्यांना पुन्हा टीपी नियुक्तीसाठी महापौरांनी शिफारस केली. महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्याच शिफारसीनुसार बल्लाल यांच्याकडे टीपीचा कार्यभार देण्यात आल्याचा आरोप करत महापौरांनी बल्लाळच्या बदलीत ‘हात’ असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेनेने आज केला. दरम्यान संरक्षणाची मागणी करणार्‍या महापालिका इंजिनिअरच्या मालमत्तांची माहिती नगरकरांना द्यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. शिवसेना उपनेते अनिल राठोड यांनी आज बुधवारी शिवालय येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी माजी महापौर सुरेखा कदम, शहरप्रमुख दिलीप सातपुते, भगवान फुलसौंदर, संभाजी कदम, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, शाम नळकांडे, गणेश कवडे, योगीराज गाडे, संजय शेंडगे, अमोल येवले यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते. राठोड म्हणाले, माहिती अधिकारात जनतेने किंवा कार्यकर्त्यांने माहिती मागविणे हा त्यांचा हक्क आहे. तसा कायदाही आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणाची माहिती मागविणे गैर नाही. त्याची भिती वाटण्याचे काहीच कारण नाही. खरं-खोट त्यातून समोर येणारच आहे. जनता खोट्या नव्हे तर खर्‍या केसमध्ये गुंतविणार असल्याची चर्चा असल्याचे राठोड म्हणाले. महापालिकेतील अधिकारी गडगंज संपत्तीचे मालक झाले असून त्याची माहिती संकलीत केली जात आहे. ती जमा झाली की लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे राठोड यांनी सांगितले. महापालिकेतील टीपीत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेले कनिष्ठ अभियंता के.वाय. बल्लाळ यांची बदली झाली. विद्युत विभागाचा पद्भार त्यांना देण्यात आला. मात्र बल्लाळ यांनी पुन्हा टीपीत येण्यासाठी महापौरांकडे फिल्डींग लावली. महापौरांच्या शिफारसीनुसारच बल्लाळ यांच्याकडे टीपीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. नगररचनाकार सांगतील ती कामे बल्लाळ करत आहेत. बल्लाळ यांच्या टीपीतील बदलीत महापौर वाकळे यांचा ‘हात’ असल्याचा थेट आरोप नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी केला. फुलसौंदर म्हणाले, महापालिकेतील सिटी इंजिनिअरांना शिवसेनेची भिंती वाटत आहेत. शहरातील अनेक बोगस कामांची बिले दिल्याचे प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणून शिवसेनेला टार्गेट करण्याचे काम त्यांच्याकडून सुरू असल्याचे ते म्हणाले. शहरातील विविध रस्त्यांच्या प्रश्‍नांवर शिवसेने महापालिकेत अनेकवेळा आंदोलने केली. अनेक वर्षापासून अधिकार्‍यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. अनेक अधिकारी घोटळ्यात गुंतले आहे. अधिकारी संगनमताने आपण कोणत्या विभागात काम करायचे हे ठरवून बदल्या करून घेतात अन् महापालिकेत भष्टाचार करत असल्याचा आरोप फुलसौंदर यांनी केला. अधिकारी स्वच्छ असतील तर त्यांना घाबरण्याचे कारण काय?, असा सवाल संभाजी कदम यांनी उपस्थित केला. इंजिनिअर शिवसेनाविरोधी

महापालिकेत इंजिनिअर अथवा अधिकारी चुकीचे काम करत असेल तर त्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात गैर काय?, चुकीचे काम केले तर आंदोलन करण्याचा नागरिकांचा हक्क आहे. तो कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. महाालिकेतील सगळेच इंजिनिअर हे शिवसेना विरोधी असून पोलीस यंत्रणा असताना दमदाटी होते असे म्हणणे हस्यास्पद असल्याचे स्पष्टीकरण शिवसेनेने दिले. पैसे खाण्याशिवाय दुसरे केले तरी काय?

इंजिनिअरांनी संरक्षण मागताना नागरिकांची सेवा करण्याचे कर्तव्य करत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या अधिकार्‍यांनी शहरात पैसे खाण्याशिवाय दुसरे काहीच केले नाही. कचरा, नालेसफाई, रस्ते, लाईट या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून दबाव आणला जात आहे. शहरातील असुविधेला जबाबदार कोण? असा थेट सवाल यावेळी करण्यात आला. अभियंत्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगितले जात असले तरी अनेक वर्षापासून सगळेच अभियंते एकाच विभागात कसे, असा सवाल सेनेने केला. समाज, जातीच्या अध्यक्षपदाआडून दहशत

अनेक इंजिनिअर हे त्यांच्या समाज, जातीच्या संघटनांचे अध्यक्ष झाले आहेत. सरकारी नोकरीत असताना असे अध्यक्षपद घेता येते का? असा सवाल करत त्या पदाच्या माध्यमातून उलट हे इंजिनिअरच दहशत करत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. इंजिनिअर भयभीत झाले नसून ते शहरात अन् ऑफिसला मोकळ्या मनाने येतात. उलट त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे जनता भयभीत झाल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.

