टोलवसुलीवरून अभिनेत्री तेजस्वीनी पंडितही संतापली, फडणवीसांचा 'तो' व्हिडिओ केला शेअर

म्हणजेऽऽऽऽऽऽऽ ???????

ह्यांना कळतंय ना नेमकं हे काय बोलतायत ??

मग इतके वर्ष आम्ही जो टोल भरतो आहोत तो कुणाच्या खिशात जातोय ?

राजसाहेब तुम्हीच आता काय ते करा,

महाराष्ट्राला वाचवा ह्या टोल धाडीतून !!

How can this even be a statement from the “Hon Deputy Chief Minister”… pic.twitter.com/qsJmPSYrI6