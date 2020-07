ज्येष्ठ राजकारण्यांनी राजीनामा द्यावा

मुंबई | Mumbai -

‘आधी राजकीय क्षेत्रातील 60 वर्षांवरील राजकारण्यांनी राजीमाने द्यावे आणि मग ज्येष्ठ कलाकारांवर बंधनं घालावीत’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले actor Vikram Gokhale यांनी सेटवर 60 वर्षांवरील कलाकारांना परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. Not allowing artists above 65 years at shooting

कोरोना संकटात काही अटी-शर्तींसह सरकारने टीव्ही मालिका आणि चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला परवानगी दिली आहे. पण सेटवर 60 वर्षांवरील कलाकारांना परवानगी नाकारली आहे.

याबाबत गोखले म्हणाले, कलाकारांसाठी असा नियम असेल तर मग 60 वर्षांवरील राजकीय नेत्यांनी राजीनामे द्यावेत, त्यांनी आधी निवृत्त व्हावे, सरकारचा हा नियम ज्येष्ठ कलाकांसाठी घातक असा असून या नियमामुळं ज्येष्ठ कलाकार भिकेला लागतील, 60 वर्षांपुढील कलाकार आपली काळजी घेऊन काम करतील. त्यामुळे त्याला सरकारने परवानगी द्यावी.