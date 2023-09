यंदा Oscars 2024 मध्ये भारताचं प्रतिनिधित्त्व करणार मल्याळम सिनेमा '2018- Everyone is a Hero'

मुंबई | Mumbai

2018 Everyone is a Hero या मल्याळम चित्रपटाची ऑस्कर 2024 साठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड करण्यात आली आहे. Film Federation of India कडून याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली.