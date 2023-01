जगातील सर्वात सुंदर महिला 'जीना लोलोब्रिगिडा' यांचे निधन

दिल्ली | Delhi

'जगातील सर्वात सुंदर स्त्री' (Most Beautiful Woman In The World) असा नावलौकीक कमावलेली आणि हॉलिवूडच्या सुवर्ण युगातील (Golden Age of Hollywood) शेवटचे प्रतिक मानल्या गेलेल्या अभिनेत्री जीना लोलोब्रिगिडा ( Gina Lollobrigida) यांचं निधन झाले आहे. त्या ९५ वर्षाच्या होत्या. त्यांच्या निधनाने हॉलिवूडला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक कलाकार त्यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त करताना दिसत आहे.