'अवतार' चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका;'इतक्या' कोटींची केली कमाई

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar The Way Of Water) या हॉलिवूड चित्रपटाने भारतात सर्वाधिक कमाई करत आपल्या नवे नवा विक्रम रचला आहे. याआधी जेम्स कॅमरुन दिग्दर्शित अॅव्हेंजर्स एंडगेम या चित्रपटाच्या नावे ३६७ कोटी इतक्या कमाई चा विक्रम नोंद होता आता मात्र, त्यालाही मागे टाकत बॉक्स ऑफिसवर 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'ने ३६८.२० कोटी इतकी कमाई मिळवत अव्वल स्थान मिळविले आहे.