'... तेरे प्यार का गम'; अमृता फडणवीसांच्या नव्या गाण्याची चर्चा

Tere Bin Ab Toh Sanam 💔 #WohTerePyarKaGham will be here to break our hearts all over again on 19th July on Saregama Music channel!

⁦@jam8studio⁩ ⁦@shakworld⁩ ⁦⁦@saregamaglobal⁩

#SadSongs #ComingSoon #HeartbreakAnthem #GoldenMelody #Mukesh #Recreation ⭐️ pic.twitter.com/Z8fpBzJsw2