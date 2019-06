Featured सार्वमत लोकसभेच्या विजयी, पराभूत उमेदवारांना खर्च सादर करण्यास 22 जूनची मुदत Sarvmat Digital Share











निवडणूक खर्च निरीक्षक अजित मिश्रा यांचे आदेश अहमदनगर (प्रतिनिधी)- लोकसभा निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांनी, तसेच पराभूत उमेदवारांनी 22 जूनपर्यंत अंतिम निवडणूक खर्च सादर करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होईल, असा इशारा निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यमान खासदारांसह निवडणूक लढवून पराभूत झालेल्या उमेदवारांची धावपळ उडाली आहे. शिर्डी लोकसभा मतदार संघातील शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्यासह एकूण 20 उमेदवार आणि नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखेंसह मतदारसंघातील 19 उमेदवार यांना निवडणूक आयोगाच्या खर्च नियंत्रक कक्षाने खर्चाबाबत नोटीस बजावली आहे. निवडणूक खर्च निरीक्षक अजित मिश्रा यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकसभेचे उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक खर्चाबाबत बैठक झाली. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र पाटील, नोडल अधिकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्ते व लेखा अधिकारी अनारसे, जिल्हा कोषागार अधिकारी महेश घोडके यांच्यासह उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. निवडणूक खर्च निरीक्षक मिश्रा यांनी आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे खर्चाबाबत सूचना केल्या. या उमेदवारांना निवडणूक निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत उर्वरित खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक आहे. हा खर्च सादर न केल्यास उमेदवाराला पुढील निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही. तसेच विजयी उमेदवारांना अपात्र ठरविले जाईल असेही त्यांनी सांगितले. नगर मतदार संघातील उमेदवारांनी 18 एप्रिलपर्यंत खर्च सादर केला असून, 19 उमेदवारांपैकी सर्वाधिक खर्च भाजपचे उमेदवार डॉ. सुजय विखे यांनी (51 लाख 89 हजार 289) केला आहे. राष्ट्रवादीचे उमेदवार आमदार संग्राम जगताप यांनीही 42 लाख 40 हजार 846 रुपये खर्च केला. या 19 उमेदवारांपैकी खर्चाच्या बाबतीत विखे अव्वल ठरले असून दोन्ही पक्षाने हा खर्च मान्य केला असल्याचे सांगण्यात आले. शिर्डी लोकसभा मतदार संघातील उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची दुसरी तपासणी करण्यात आली होती. 19 एप्रिलपर्यंत शिवसेनेचे उमेदवार सदाशिव लोखंडे यांचा निवडणूक आयोगाने परिगणित केलेला खर्च 30 लाख 8 हजार 673 रुपये आहे. तर लोखंडे यांनी घोषित केलेला खर्च 24 लाख 83 हजार 498 रुपये आहे. याशिवाय काँग्रेसचे उमेदवार भाऊसाहेब कांबळे यांनी आतापर्यंत 3 लाख 84 हजार 339 रुपये निवडणूक खर्च झाल्याचे घोषित केले आहे. प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाने परिगणित केल्यानुसार कांबळे यांचा खर्च 8 लाख 8 हजार 644 रुपये झाला आहे. अपक्ष उमेदवार भाऊसाहेब वाकचौरे, भाकपचे उमेदवार बन्सी सातपुते, वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार संजय सुखदान यांचा खर्चसुद्धा एक लाखांच्या पुढे गेला आहे.

