अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्याच्या अर्थ विभागाने (State Finance Department) सरकारी कर्मचार्‍याच्या बदल्यांचे आदेश (Orders for transfer of government employees) दिल्यानंतर ग्रामविकास विभागानेही जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) कर्मचार्‍यांच्या बदल्यास करण्यास हिरवा कंदिल दाखविला आहे. त्यानूसार मंगळवार (दि.20) आजपासून जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) कर्मचार्‍यांच्या ऑनलाईन झुम ऑपव्दारे बदल्या होणार (Transfers online zoom app for employees) आहेत. यामुळे पहिल्यांदा बदली पात्र कर्मचार्‍यांना मुख्यालयात येण्याऐवजी पंचायत समितीत बसून बदलीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.