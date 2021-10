शेतकर्‍यांना खरीप (Kharip) व रब्बी हंगामाकरिता (Rabbi season) राष्ट्रीयकृत बँका, (Nationalized Bank) सहकारी तसेच खाजगी बँका (Co-operatives as well as Private Banks) आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठा प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. यात शेतकर्‍यांचा कल ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यामार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. शेतकरी नवीन पीक कर्ज (Crops Loan), मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज (Medium and Long Term Loans) घेत असतांना त्याला सात-बारा उतारार्‍यापसून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगाम ही संपून जातो. नाईलाजाने शेतकर्‍यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. यास्तव शेतकर्‍यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना (Krishi Karj Mitra Yojana) राबविण्यात येत आहे.