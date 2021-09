अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

शहरातील बालिकाश्रम रोडवर (Balikashram Road) तरूणावर कोयत्याने हल्ला (The young man was attacked with a scythe) केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात (Topkhana Police Station) आरोपी सुमेध साळवे उर्फ टिंग्या याच्यासह त्याच्या तीन साथीदारांवर गुन्हा दाखल (Filed a crime) करण्यात आला आहे. आरोपी टिंग्यासह त्याचे साथीदार फरार झाले असून तोफखाना पोलिसांची पथके (Topkhana police squads) त्यांचा शोध घेत आहेत.