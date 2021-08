माळवाडगाव |वार्ताहर| Malvadgav

श्रीरामपूर तालुक्यातील (Shrirampur Taluka) माळवाडगांव (Malvadgav) येथील चार तरूणांवर विनयभंग व अ‍ॅट्रोसिटीचा खोटा गुन्हा (False charges of molestation and atrocities against youth) दाखल करण्यात आल्याने येथील विविध सामाजिक संघटनांसह ग्रामस्थांनी करोना नियमांचे पालन करत (Corona obeyed the rules) एकत्र येऊन या घटनेचा निषेध (Protest) केला. पोलीस प्रशासनाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान या मागणीसाठी आज माळवाडगाव बंदचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला.