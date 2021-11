विहिरीत उडी घेवून युवकाने संपवली जीवन यात्रा

कर्जत |प्रतिनिधी| Karjat

कर्जत तालुक्यातील (Karjat Taluka) निमगाव गांगर्डा (Nimgav Gangarda) येथील युवकाने विहिरीत उडी घेवून (young man jumped into the well) आत्महत्या (Suicide) केल्याची घटना सोमवारी पहाटे 3 वाजेच्या सुमारास घडली. गोविंद सटाले (वय 27 वर्षे) असे आत्महत्या (Suicide) केलेल्या युवकाचे नाव आहे. गोविंद हा नगर येथे नोकरी (Job) करत होता. या घटनेने निमगाव गांगर्डामध्ये शोककळा पसरली आहे. त्याने आपल्या मालकास मोबाईलवर सुसाईड नोट पाठवली. त्यामध्ये घरच्या व्यक्तीचे मोबाईल क्रमांक तसेच आत्महत्या (Suicide) करणार असल्याचे ठिकाण लिहिले होते.