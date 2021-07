मुरकुटे-कर्डिले यांच्यात रंगला कुस्तीचा डाव

अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक (Meeting of the Board of Directors of Ahmednagar District Co-operative Bank) बुधवारी भंडारदरा (Bhandardara) येथील शेंडीच्या (Shendi) जिल्हा बँकेच्या शाखेत (District Bank Branch) आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हा बँकेचे चेअरमन उदय शेळके (Udy Shelke), व्हा. चेअरमन सीताराम गायकर (sitaram Gaykar) यांच्यासह ज्येष्ठ संचालक माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के (Annasaheb Mhaske), माजी आ. भानुदास मुरकुटे (Bhanudas Murkute), माजी आ. शिवाजीराव कर्डिले (Shivajirao Kardile), यांच्यासह 12 संचालक उपस्थित होते.