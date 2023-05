वायररोप तुटून क्रेनसह विहिरीत पडल्याने क्रेन चालकाचा मृत्यू

वैजापूर |प्रतिनिधी| Vaijapur

वैजापूर (Vaijapur) शहर व परिसरात मागील काही दिवसात अपघाती (Accident) मृत्यूचे प्रमाण वाढले असून कालच दोघांचा अपघाती मृत्यू (Accident Death) झाल्याची घटना ताजी असतानाच आज पुन्हा विहिरीचे काम (Well Work) सुरू असताना क्रेनचा वायररोप तुटुन क्रेन चालकाचा क्रेनसह विहिरीत पडून मृत्यू (Death By Falling Into a Well) झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या अपघातात विहिरीत असलले चार कामगार सुदैवाने बचावले.