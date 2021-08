पाथर्डी-शेवगावच्या पाणी योजनांच्या अडचणी सोडवा

पाथर्डी |तालुका प्रतिनिधी| Pathardi

पाथर्डी-शेवगाव मतदारसंघातील (Pathardi-Shevgaon constituency) पाणी योजनांच्या अडचणीबाबत (Problems with water schemes) आ. मोनिका राजळे (MLA Monika Rajale) यांनी नुकतीच मुंबई येथे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वछता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील (Minister of Water Supply and Sanitation Gulabrao Patil) यांची भेट घेतली. यावेळी भगवानगड परिसर व 47 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (47 villages regional water supply scheme) तातडीने मार्गी लावणे, तसेच मतदारसंघातील अन्य प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनाबाबत सविस्तर माहिती देऊन चर्चा केली. त्यावर मंत्री ना.पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबत लवकरच स्वंतत्र बैठक घेण्याचे अश्वासन आ. राजळे (MLA Monika Rajale) यांना दिले.