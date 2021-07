जलयुक्ताच्या कामाबाबत समितीचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई

सुमारे दोन हजार कामांची चौकशी (Inquiry of works) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकरणाची खुली चौकशी करावी, अशी शिफारस समितीने सरकारकडे (Government) केली होती. काही ठिकाणी ही चौकशी झाली आहे. कामाचा दर्जा तसेच निकष या सर्व बाबींची पडताळणी करून ती समिती आपला अहवाल देणार आहे. 1100 ते 1200 कामांची चौकशी होणार आहे (works will be investigated). संबंधीत समितीने अंतिम अहवाल दिल्यानंतरच पुढील कारवाई निश्चतपणे केली जाईल, असेही मंत्री गडाख यांनी यावेळी सांगितले. राज्यामध्ये त्यावेळेला नऊ हजार कोटी रूपयांचा खर्च जलसंधारण विभागाच्या अभियानावर झाला होता. अनेक जिल्ह्यातून या कामांच्या तक्रारी (Complaints of work) आलेल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.