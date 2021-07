‘पुरातत्व’ने 31 जुलैपर्यंत आराखडा मंदीर समितीकडे सादर करावा

कर्जत |प्रतिनिधी| Karjat

लाखो वारकरी सांप्रदायाचे श्रध्दास्थान असलेल्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदीराचे भारतीय पुरातत्व विभागाकडून (Department of Archeology) स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural audit) करून डिपीआर (DPR) तयार करण्यात येणार आहे. मंदीराचे मुळ स्वरुप कायम राखून तो आराखडा मंदीर समितीकडे 31 जुलैपर्यंत सादर करावा असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोर्‍हे (Deputy Speaker of the Legislative Council Nilam Gorhe) यांनी निर्देश दिले.