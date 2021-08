गावास टेलटँकचे पाणी द्या अन्यथा उपोषण; एकलव्यचा इशारा

येथील नागरिकांनी ग्रामपंचायतीकडे अनेकदा तोंडी तक्रारी केल्या परंतु त्याकडे ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष (Ignored by Grampanchayat) केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे गावात आजाराचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. दूषित पाण्यामुळे (Contaminated water) ग्रामस्थांच्या आरोग्यास धोका (Threat to the Health of the Villagers) निर्माण झाला आहे. सदरचे पाणी पिण्यास योग्य नसतानाही ग्रामस्थांना या पाण्याचा पिण्यासाठी वापर करावा लागत आहे. सध्या करोना सारख्या महामारीचा प्रादूर्भाव सुरू आहे. त्यातच या दूषित पाण्यामुळे (Contaminated water) नागरिकांना फारच त्रास होत आहे. यामुळे लहान बालके, वृद्ध, पुरूष व महिला आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही कार्यवाही झाली नाही किंवा शुद्ध पाण्याचा पुरवठा सुरू केलेला नाही. त्यामुळे येत्या दहा दिवसांत टाकळीभान (Takalibhan) टेलटँक (Teltank) येथील विहिरीतील शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा गावास पुरवठा (Village supply of clean water) न केल्यास आमरण उपोषणास बसणार (fast till death) असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.