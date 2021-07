अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

विळद घाट (Vilad Ghat) (ता. नगर) येथे धबधब्याखाली पाण्यात पोहोण्यासाठी (swim in the water) गेलेल्या 14 ते 15 युवकांपैकी एकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू (Youth Death by Drowning) झाला. ही घटना रविवारी दुपारी घडली. मयूर नरेश परदेशी (वय 21 रा. मोची गल्ली, नगर) असे मृत्यू (Death) झालेल्या युवकाचे नाव आहे.