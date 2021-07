1 ऑगस्टपासून जनावरांच्या डॉक्टरांचा संप

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने (Veterinary Practitioners Association) (जनावरांचे पद्वीका डॉक्टर) 15 जूनपासून वेगवेगळ्या टप्प्यानूसार असहकार आंदोलन (Movement) सुरू केलेले आहे. मात्र, या आंदोलनाकडे पशूसंवर्धन आयुक्तांनी दुर्लक्ष (Ignored by the Commissioner of Animal Husbandry) केले असून यामुळे संतप्त झालेल्या पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्यावतीने 1 ऑगस्टपासून संप करण्याचा इशारा (Strike Hint) दिला आहे. यामुळे नगरसह (Ahmednagar) राज्यातील पशू वैद्यकीय सेवेवर त्याचा प्रभाव पडणार आहे.