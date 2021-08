जनावरांच्या डॉक्टरांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी जम्बो बैठक

दरम्यान, पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने (जनावरांचे पद्वीका डॉक्टर) 15 जूनपासून वेगवेगळ्या टप्प्यानूसार असहकार आंदोलन सुरू केलेले होते. मात्र, या आंदोलनाकडे पशूसंवर्धन आयुक्तांनी दुर्लक्ष (Ignored by the Commissioner of Animal Husbandry) केल्याने संतप्त झालेल्या पशुचिकित्सा व्यवसायी (Veterinarian) संघटनेच्यावतीने काल रविवार (दि.1) पासून काम बंद आंदोलन (Movement) सुरू केले आहे. यामुळे नगरसह (Ahmednagar) राज्यातील पशू वैद्यकीय सेवेवर त्याचा प्रभाव पडला आहे. जनावरांच्या डॉक्टरांच्या (Veterinarian) मागण्यामध्ये (Demand) त्यांना पशुधन विकास अधिकारी गट अ सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणे, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) गट अ पंचायत समिती या पदनामात बदल करून तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी गट अ पंचायत समिती करू नये, पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचार्‍यांना देण्यात आलेल्या तिसर्‍या कालबद्ध पदोन्नतीच्या वेतन निश्‍चितीत सुधारणा करावी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांच्या धर्तीवर संवर्गातील कर्मचार्‍यांना दरमहा वेतनातून कायम प्रवास भत्ता मंजूर करावा, पदवीका प्रमाणपत्र धारकांची अर्हता भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा 1984 च्या पहिल्या अनुसूचित समाविष्ट करून शासन अधिसूचना 27 आगस्ट 2009 रद्द करून सुधारित अधिसूचना काढावी, यासह अन्य मागण्याचा समावेश होता.