कोथंबीर, टोमॅटोसह हिरव्या पालेभाज्या महागल्या

पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner

ऐन सणासुदीच्या काळात कोथंबीर (Cilantro), टोमॅटोसह (Tomatoes) हिरव्या पालेभाज्या (Leafy vegetables) महाग (Expensive) झाल्याने स्वयंपाक घराचे बजेट कोलमडले आहे. मागील पंधरा दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले (Excessive Damage to Crops Due to Heavy Rains). त्यात कांदा पिकासह (Onion Crops) हिरव्या पालेभाज्या मिरच्या या पिकांचे मोठे नुकसान (Crops Loss) झाले होते. पाऊस थांबला व त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. गेल्या आठवडाभरापासून मंडईत भाजीपाल्याचा तुटवडा जाणवू लागला असून यामुळे हिरव्या पालेभाज्या महागल्या (Green leafy vegetables are expensive) असून इतरही भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडत आहेत.