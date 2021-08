नारायण राणे यांनी बेताल वक्तव्य करून महाराष्ट्राचा अवमान केला - नगराध्यक्ष वहाडणे

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांनी बेताल वक्तव्य करून संपूर्ण महाराष्ट्राचा अवमान (Contempt of Maharashtra) केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी सहकारी मंत्र्यांना जनसंपर्क यात्रा काढण्याच्या सूचना दिल्या. केंद्र शासनाच्या योजना, धोरणे याबाबत जनजागृती करायला सांगितले. पण ना. राणे (Union Minister Narayan Rane) यांनी कुठलेही भान न ठेवता मुख्यमंत्री पदाचा अवमान (Insult to the post of Chief Minister) तर केलाच पण भाजपालाही (BJP) मान खाली घालायला लावली आहे ,अशी प्रतिक्रीया नगराध्यक्ष विजय वहाडणे (Kopargav Mayor Vijay Vahadane) यांनी व्यक्त केली.