उंदीरगावच्या सरपंच, उपसरपंचांना कार्यालयात कोंडले

शिरसगाव |वार्ताहर| Shirasgav

श्रीरामपूर (Shrirampur) तालुक्यातील उंदीरगाव (Undirgav) येथील विरोधी गटाच्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी (Gram Panchayat members of the opposition group) विविध मागण्यासाठी उंदीरगाव ग्रामपंचायत (Undirgav Grampanchayat) कार्यालयात सरपंच (Sarpanch), उपसरपंच (Sub Sarpanch) यांना बाहेरून कुलूप लावून कोंडून घेतले. अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे (Ashok Co-operative Sugar Factory) माजी चेअरमन सुरेश गलांडे यांनी आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालय (Grampanchayat Office Open) उघडण्यात आले.