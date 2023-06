धरणात बुडून दोन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू

वैजापूर |प्रतिनिधी| Vaijapur

धरणात बुडून दोन तरुण मुलांचा मृत्यू (Two Young Boys Died after drowning in the Dam) झाल्याची घटना वैजापूर (Vaijapur) तालुक्यातील डवाळा (Dawala) येथे रविवार (दि.25) रोजी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास घडली. शाहीद इरफान सय्यद (वय 18 रा. डवाळा) व आयुष संतोष पडवळ (वय 13 रा. डवाळा) असे या घटनेतील मयत तरुणांचे नाव आहे.

याबाबत स्थानिकांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आयुष हा समृध्दी महामार्गालगत (Samruddhi Highway) असलेल्या डवाळा धरणालगत (Dawala Dam) बकर्‍या चरवत असताना त्याची एक बकरी (Goat) पाण्यात पडली. तिला काढण्यासाठी तो गेला असता त्याचा पाय घरून तो पाण्यात पडला. त्याला पोहता येत नसल्याने तो बुडू लागला. ही बाब शाहीद ने बघितल्यावर त्याला वाचवण्यासाठी गेला असता पाण्याचा अंदाज न आल्याने तोही पाण्यात बुडायला लागला.