वैजापूर |वार्ताहार| Vaijapur

शेततळ्यात बुडून दोघांचा मृत्यू (Two Death Drowning in the Farm Pond) झाल्याची घटना वैजापुर (Vaijapur) तालुक्यातील बेलगाव (Belgav) शिवारात रविवार रोजी दुपारच्या सुमारास घडली. कपिल किरण त्रिभुवन (वय 21 रा. बेलगाव), पीयूष विजय जिवडे (वय 8 रा. नाशिक) असे या घटनेतील मयतांची नावे आहेत.